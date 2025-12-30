Novi napad na dilere u Pacifiku, SAD tvrdi da su ubili dvoje ljudi

Sjedinjene Države su u ponedjeljak izvele još jedan napad u Pacifiku na brod za koji se sumnja da prevozi trgovce drogom, a američka vojska priopćila je da je ubila dvojicu muškaraca.

"Zajednička radna skupina Southern Spear izvela je smrtonosni kinetički napad na plovilo kojim su upravljale označene terorističke organizacije u međunarodnim vodama", priopćilo je američko Južno zapovjedništvo na društvenoj mreži X.

Obavještajne službe potvrdile su da je brod koristio rute koje se koriste za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i da je bio uključen u operacije trgovine drogom, poručili su dodajući kako nitko od američkih vojnika nije ozlijeđen tijekom operacije.

Ukupno je najmanje 107 ljudi ubijeno u američkim napadima usmjerenim na brodove koje Washington, bez dokaza, optužuje za "trgovinu drogom".