Novi nastavak sage Butković-Milanović: 'Zorane, nije valjda maca papala jezik, odgovori mi'

Nastavlja se val prepucavanja na realciji predsjednik Republike Zoran Milanović - ministar mora prometa i infrastrukture.

Prvo se Milanović jučer osvrnuo na sadržaj navodnih poruka između Josipe Pleslić ex Rimac i ministra Butkovića.

- Što rade ovo dvoje? To nije niti prvi put, to rade svi i u tome ih se hvata kao mrave, i nikome ništa. I onda mi govorite o jednakosti pred zakonom? Kako je moguće da imate trgovanje utjecajem, Rimčevka traži i moli Butkovića da zaposli nekog u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Kolike su šanse da Butkovića ta firma odbije? Kako se to zove? Je li to kriminal? Jel to trgovanje utjecajem? U trećoj republici to će biti prva dnevna raspored, iskorjenjivanje poganog shvaćanja vlasti - kazao je Milanović.

- Ona ga moli da zaposli sina svoje prijateljice u privatnoj firmi koja radi s državom. Što mislite, kolike su šanse da ga firma odbije kad ju on nazove. Ovo u čemu su uhvaćeni Olja i Još bolja, dakle Rimac, to je za zatvor - poručio je Milanović.

Potom se na društvenim mrežama na njegove prozivke osvrnuo i sam Butković koji je presjedniku postavio dva pitanja.

- 1. Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik Republike, u konkretnom slučaju Ti Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom? 2. Što si dobio kao protučinidbu za taj angažman? - napisao je jučer Butković na Facebooku.

Butković odgovore na svoja pitanja još nije dobio pa je uz fotografiju mačke jutros Milanoviću putem Facebooka poslao novu poruku.

- Dobro jutro Zorane, oprosti što ti pišem ovako rano jer znam da duže spavaš, ali još čekam tvoje odgovore na moja dva pitanja. Nije valjda maca popapala jezik? P.S. Dobro promisli što ćeš odgovoriti jer ću imati i dodatna pitanja. Srdačan pozdrav, Oleg - napisao je Butković.