Novi obrat: Bivšem šefu Janafa su našli 7,5 milijuna kuna u autu

Kako doznajemo od dobro obaviještenih izvora, u automobilu kojim se koristio Kovačević pronašli su iznos koji je navodno oko milijun eura u različitim valutama...

<p>Nevjerojatan obrat u aferi Janaf. Policija je uspjela, slijedeći tragove, otkriti golemu količinu gotovine koju izravno povezuje s Draganom Kovačevićem, uhićenim u aferi Janaf.</p><p>Kako doznajemo od dobro obaviještenih izvora, u automobilu kojim se koristio Kovačević pronašli su iznos koji je navodno oko milijun eura u različitim valutama. To je oko 7,5 milijuna kuna, a Kovačević inače u imovinskoj kartici nije prijavio da ima i jednu kunu ušteđevine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Automobil su otkrili na privatnom parkiralištu u Samoboru, a prema našim spoznajama, Kovačević je prije uhićenja zamolio prijatelja da parkira auto kod njega. </p><p>Navodno su istražitelji pregledali novac i utvrdili da to nije ista gotovina koju je Krešo Petek podignuo u studenom prošle godine i, prema njihovim tvrdnjama, predao Kovačeviću na adresi Slovenska 9 u Zagrebu. Na toj adresi bio je tzv. Klub u vlasništvu Kovačevićeve tvrtke. Kovačevića terete da je uzeo 1,96 milijuna kuna mita, a da je zauzvrat osigurao Elektrocentru Petek poslove od 40 milijuna kuna. </p><p>Potraga za novcem koji istražitelji povezuju s Kovačevićem bila je teška i došli su do nje slijedeći tragove koje su prikupili u drugim pretresima. Kovačević je inače prijavio tri stana, a nije još jedan suprugin. Pretresli su i stan u Ban centru, kojim se koristio, a uopće ga nije prijavio u imovinskoj kartici niti glasi na njegovo ime. U imovinskoj kartici nema niti prijavljen automobil ni na svoje ni na suprugino ime. Kovačević je koristio u Janafu dva službena automobila, Passat i terenac Toyotu. Oba su automobila vraćena nakon njegova uhićenja, pa je ovdje vjerojatno riječ o nekom tajnom automobilu koji Kovačević također nije prijavio u imovinskoj kartici. </p><p>Automobil je pronađen na području Samobora, a kad se pojavila prva informacija da je novac pronađen u njihovu gradu, cijeli je grad pričao u čijoj bi to nekretnini moglo biti. </p><p>Prema našim informacijama, policija je ušla u luksuzni kompleks dvije vile nedaleko od središta Samobora, na adresi Starogradska 16 i 16a.</p><p>Opasane su zidom, a poslovni partneri Dean Šparavec i Dragan Čolić vlasnici su po jedne vile. Svaka od njih ima svoj kućni broj, ali imaju zajednički ulaz. Znatiželjni pogledi ne mogu zaviriti u zajedničko dvorište ispred vila jer su na povišenom i opasane su zidom i ogradom. Policija je u srijedu navečer bila ispred njih, potvrdili su nam susjedi u Samoboru. I to u civilu, da ne upadaju u oči i ne izazivaju pozornost. </p><p>- Supruga je u srijedu ispred vile vidjela nekog čovjeka kako hoda gore-dolje i telefonira. Kako rijetko tamo ikoga viđamo, bilo joj je to neobično, pa ga je pitala: ‘Izvolite, trebate li nešto?’, na što je on odgovorio da je iz policije i da se ne brine, da je sve u redu - rekao nam je to susjed koji živi u blizini vila u Starogradskoj ulici u Samoboru.</p><p>Kontaktirali smo i Šparavca i pitali ga za pretres i izuzimanje novca. </p><p>- Navedeni pretres nije izvršen u mojoj kući na adresi Starogradska 16a, a nemam kometnar na upit o izuzimanju novca - odgovorio je SMS-om Šparavec.</p><p>Na dodatni upit jesu li onda bili u susjednoj vili, rekao je da nema komentara. Također i na pitanje jesu li istražitelji na parkiralištu našli automobil i novac, Šparavec je odgovorio isto: Nemam komentara.</p><p>Dragan Čolić je bio partner od Šparavca u jednoj tvrtki koja je propala. Do njega nismo uspjeli doći. Obije vile je izgradio Šparavec, a ona kojoj je sada vlasnik Čolić je bila i jamčevina za slobodu Zdravka Mamića. Vilu su založili prijašnji vlasnici, bračni par Vilko i Alfonsina Vlahović. Sada je ta zabilježba izbrisana, ali vila je poslužila da Mamić ne bude u istražnom zatvoru. </p><p>A kako je Šparavec povezan s Kovačevićem? On je je jedan od suvlasnika tvrtke Alfa stan u kojoj je suvlasnik do lani bio i Željko Udovičić, vlasnik Šted banke koja je propala. Sada je Udovićić povezan s niz drugih tvrtki. Željko i Ivica Udovičić su prijatelji i poslovni partneri Dragana Kovačevića u tvrtci Rašeljke i ranije u tvrtci Sikirica. Kovačević se intezivno druži i privatno s obojicom. Šparavec je također i prijatelj s Kovačevićem i potvrđeno nam je da je dolazio u klub u Slovenskoj. </p><p>Alfa stan i Udovičićeve tvrtke su bile i u nerazjašnjenoj aferi sa stanom bivšeg ministra Gorana Marića. </p><p>Dakle, radi se o kompleksnoj poslovnoj šemi i partnerstvima. </p><p>Kovačevićev odvjetnik Ivo Farčić nije htio komentirati navode da je policija pronašla novac koji povezuje s njegovim klijentom.</p><p>Novac je čitavo vrijeme bio karika koja nedostaje istražiteljima. Kovačević je bio oprezan, a dan prije uhićenja je dobio i dojavu što se sprema pa je policija morala nešto ranije krenuti u uhićenja. Novac u njegovom automobilu bi bio dokaz da ima veliki nesrazmjer imovine. A kako se radi o čak milijun eura, to otvara i pitanja o potencijalnim drugim sumnjivim poslovima. </p><p>Inače, Vlada je jučer predložila Nadzornom odboru Janafa smjenu Kovačevića s čela te državne strateške tvrtke. </p><p>Privremeno će ga, do izbora novog predsjednika uprave, mjenjati dosadašnji HDZ-ov član uprave Stjepan Adanić. Kako nam je potvrđeno, u Janafu će novi šef napraviti dubinsku analizu i pregdledati sve eventualno sporne ugovore koje je Kovačević potpisivao u svom dugogodišnjem mandatu. </p>