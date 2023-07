Novi pljuskovi s grmljavinom: Upalio se alarm za cijelu zemlju, evo kad će se smiriti nevrijeme

Meteorolozi DHMZ-a za danas prognoziraju promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom, uglavnom na istoku i Jadranu i pljuskovi s grmljavinom, a još je tijekom jutra lokalno moguće nevrijeme. Poslijepodne dulja sunčana razdoblja, ponajprije u zapadnim krajevima. Zapuhat će umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u gorju sjeveroistočni, popodne u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita i olujna, a na jugu i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 23, na Jadranu između 26 i 31 °C.

Upaljen je narančasti meteoalarm (opasno vrijeme) za dvije regije: Kvarner i Velebitski kanal i to zbog jakog vjetra. U ostatku zemlje upaljen je žuti meteoalarm (potencijalno opasno vrijeme) zbog grmljavinskog nevremena i kiše.

Za većinu zemlje prognoziraju smirivanje situacije danas poslijepodne oko 18 sati, a za sutra vedro vrijeme.

A kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Za sutra kažu da će na Jadranu prevladavati vedrina. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, zatim dnevni razvoj oblaka i uglavnom suho. Vjetar u kopnenim krajevima većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na moru će puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, koji će popodne na sjeveru okrenuti na južni vjetar i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, duža obale i na otocima od 17 do 22 °C. Najviša dnevna od 24 do 29 °C, u gorju malo niža.