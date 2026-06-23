Novi pokušaj mira: Libanon i Izrael pokrenuli pregovore!

Libanon i Izrael su u utorak započeli novi krug pregovora u Washingtonu, pri čemu Bejrut želi nastaviti s izravnim kontaktom iako se čini da ga je zasjenila odluka Teherana da Libanon učini dijelom svojih pregovora s Washingtonom. Libanonski dužnosnici ustraju u tome da su izravni pregovori s Izraelom jedini način da se osigura kraj rata koji traje od 2. ožujka otkako je oružana skupina Hezbolah otvorila paljbu na Izrael kako bi podržala Iran, što je dovelo do izraelskih zračnih i kopnenih napada na Libanon u kojima je poginulo preko 4000 osoba.

No, četiri kruga libanonsko-izraelskih pregovora od travnja nisu uspjela dovesti do održivog prekida vatre.

Do najduže stanke u borbama je došlo ovog tjedna nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države pristali na sporazum o razumijevanju koji predviđa kraj sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon.

Sporazum je ohrabrio proiranski Hezbolah i zadao udarac libanonskoj državi, čiji su čelnici, uključujući predsjednika Josepha Aouna, u više navrata upozoravali da Teheran ne može pregovarati u ime Libanona.

"Danas i u narednim danima započinjemo novi krug pregovora za koje se nadamo da će biti odlučujući u postizanju onoga što želimo za dobrobit naše zemlje i našeg naroda", poručio je Aoun na društvenoj platformi X u utorak.

Dužnosnik američkog State Departmenta je kazao da će u pregovorima sudjelovati vojni i politički izaslanici obje države, a da će im cilj biti "napredovati prema sveobuhvatnom mirovnom i sigurnosnom sporazumu između dviju država".

"Naš zajednički cilj je zauvijek prekinuti začarni krug nasilja. Omogućavamo Izraelu i Libanonu da pregovaraju kao dvije suverene države te da pronađu način za mir i sigurnost", rekao je dužnosnik.

Libanon želi vremenski okvir za izraelsko povlačenje

Međutim, libanonski dužnosnik i dvoje drugih stranih dužnosnika u Libanonu su za Reuters kazali da je američko-iranski sporazum ugrozio libanonsku državu i ostavio je u najslabijem položaju dosad, što dovodi u pitanje korisnost njenih pregovora s Izraelom.

Libanonski dužnosnik je bio skeptičan glede toga da će trodnevni pregovori dovesti do opipljivog napretka.

"I dalje postoji temeljni problem povjerenja između nas i Izraelaca u ovim pregovorima. Ne možemo ispuniti njihove zahtjeve, a oni odbacuju sve naše", rekao je dužnosnik.

Libanon je rekao da će jedan od njegovih ključnih ciljeva u pregovorima biti povlačenje izraelske vojske, no glavni izraelski dužnosnici su rekli da će vojska ostati na jugu Libanona do daljnjega.

Aoun je u utorak kazao da Libanon "neće prihvatiti ništa manje od potpunog kraja izraelske okupacije južnog Libanona te istovremenog urušavanje sveg stranog nadzora", što se očito odnosilo na Teheran.

Libanonski dužnosnik je rekao da će Bejrut tražiti da Izrael predstavi "razuman" vremenski okvir za svoje povlačenje na ovotjednim pregovorima, opisavši ih kao "jedinu mogućnost koju imamo da se stvori zamah u ovim pregovorima i u ovom nadmetanju s Iranom".

Izrael pak kao svrhu nadolazećih pregovora vidi "razoružanje Hezbolaha i postizanje stvarnog mirovnog sporazuma" s Libanonom, prema brifingu glasnogovornika izraelske vlade Davida Mancera.

Mencer je rekao da je Hezbolah jedina prepreka za sporazum s Libanonom, "zbog čega smatramo da ih se treba razoružati i raspustiti".

Libanonska vlada od 2025. oprezno nastoji razoružati Hezbolah, a da se pritom ne sukobljava izravno sa skupinom zbog straha da bi to moglo dovesti do građanskog rata.

Hezbolah je odbacio potpuno razoružanje te je pozvao vladu da se povuče iz izravnih pregovora s Izraelom.