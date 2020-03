Novi potres u Zagrebu: Bio je jačine 3,2 stupnja po Richteru

U Zagrebu se tlo ponovno zatreslo u ponedjeljak nešto prije 21 sat, a EMSC potvrdio je da se radi o još jednom od potresa koji će se, nažalost, pojavljivati u narednom periodu. Bio je jačine 3,2 po Richteru. Epicentar je bio 20 kilometara zapadno od Zagreba.

Podsjetimo, nakon što je u nedjelju Zagreb, ali i njegovu širu okolicu, zatresao potres jačine 5,5 po Richteru, a zatim još jedan, sat i pol kasnije od 5 stupnjeva po Richteru, stručnjaci su rekli kako bi idućih mjesec, a možda i više, glavni grad mogao biti na udaru još mnogih potresa. Iako ne očekuju da će biti jači od onog u nedjelju, ipak upozoravaju da te stvari, nažalost, struka ne može nikada predvidjeti.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t Info from @SismoDetector pic.twitter.com/PTGHXnLOp7