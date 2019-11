Novi potres zatresao BiH: 'Bilo je kratko, ali glasno i snažno'

Kao i u subotu, epicentar potresa opet je bio na Vlašiću, ali ovaj put treslo je nešto slabije, no opet dovoljno da probudi i uplaši stanovnike središnje BiH.

Potres se najjače osjetio na području Travnika, Turbeta i Novog Travnika, a nešto lakša podrhtavanja mogla su se osjetiti i u Dalmaciji.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.3 in Bosnia and Herzegovina 43 min ago pic.twitter.com/Vn5VRmIS9v