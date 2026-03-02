Prema informacijama 24sata, niz zatvorenika zatražio je liječničku pomoć te ih je Hitna prebacila u KBC Split. Svi su pod velikom pratnjom interventne policije.
GORJELI MADRACI
Novi požar u splitskom zatvoru: Dio zatvorenika završio je u bolnici, stigli su pod pratnjom!
Splitski vatrogasci sjurili su se u ponedjeljak oko 18.30 sati u splitski zatvor Bilice gdje su gorjeli madraci. Zapovjednik JVP-a Split, Mario Mikas potvrdio nam je kako su izašli na teren, te da je požar odmah stavljen pod kontrolu.
- Izašli smo s četiri vozila, gorjeli su madraci. Nekoliko ljudi zbrinuto od strane Hitne pomoći - rekao nam je Mikas.
Prema informacijama 24sata, niz zatvorenika zatražio je liječničku pomoć te ih je Hitna prebacila u KBC Split. Svi su pod velikom pratnjom interventne policije.
