Obavijesti

News

Komentari 2
GORJELI MADRACI

Novi požar u splitskom zatvoru: Dio zatvorenika završio je u bolnici, stigli su pod pratnjom!

Piše Bogdan Blotnej, Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Novi požar u splitskom zatvoru: Dio zatvorenika završio je u bolnici, stigli su pod pratnjom!
2
Požar u splitskom zatvoru, zatvorenici dolaze na hitni prijem u Firule | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema informacijama 24sata, niz zatvorenika zatražio je liječničku pomoć te ih je Hitna prebacila u KBC Split. Svi su pod velikom pratnjom interventne policije.

Admiral

Splitski vatrogasci sjurili su se u ponedjeljak oko 18.30 sati u splitski zatvor Bilice gdje su gorjeli madraci. Zapovjednik JVP-a Split, Mario Mikas potvrdio nam je kako su izašli na teren, te da je požar odmah stavljen pod kontrolu.

PREŠAO U SUPROTNI TRAK Užas kod Crikvenice: Vozač auta poginuo u sudaru s kamionom
Užas kod Crikvenice: Vozač auta poginuo u sudaru s kamionom

- Izašli smo s četiri vozila, gorjeli su madraci. Nekoliko ljudi zbrinuto od strane Hitne pomoći - rekao nam je Mikas. 

Prema informacijama 24sata, niz zatvorenika zatražio je liječničku pomoć te ih je Hitna prebacila u KBC Split. Svi su pod velikom pratnjom interventne policije. 

Uskoro više...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trump je otkrio ciljeve rata pa najavio novi, još jači napad!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump je otkrio ciljeve rata pa najavio novi, još jači napad!

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026