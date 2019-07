Novi premijer Britanije ljetovao je kod nas - u dolini Neretve

Bio je jednostavan i jako simpatičan. Nije imao nikakvih uvjeta, a bojali smo se da nije zahtjevan, rekla nam je Marijana Deak. Boris Johnson je 2012. kao gradonačelnik Londona ljetovao u Villi Stolovi u dolini Neretve u Slivno Ravno.

Novi britanski premijer Boris Johnson s obitelji je u Villi Stolovi proveo sedam dana, a došao je preko agencije u Londonu.

- Bio je fasciniran ljepotom našega kraja. Rekao nam je da je ovo mjesto čarolija. Došao je bez ikakvog osiguranja rent-a-car autom iz Dubrovnika. Tražio je od nas da mu napišemo plan ljetovanja i on će ga se držati. Najdraži mu je bio fotosafari na koji je tražio da idemo s njim. Tamo smo na ranču Adria jeli žabe i jegulje - rekla je Marijana te dodala da je Johnson strastveni biciklist i ljubitelj dobre hrane i vina.

Foto: Privatni album

- Ostali smo u kontaktu. Šalje nam pisma, a poslao je i svoju knjigu. Rekao nam je da mu se, kad odemo u London, obavezno javimo - ispričala je Marijana.

Johnson, tvrdokorni zagovarač Brexita, jučer je osvojio većinu glasova za predsjednika vladajuće Konzervativne stranke, a time i mjesto britanskog premijera. U političkom okršaju protiv Jeremyja Hunta skupio je 92.153 glasa, dok je Hunt dobio 46.656 glasova. U srijedu bi trebao preuzeti dužnost, a odmah ga očekuje i vrući krumpir - Brexit, zbog čega je Theresa May dala ostavku. Johnson je obećao da će zemlja, sa sporazumom ili bez njega, napustiti Europsku uniju do 31. listopada ove godine.

- Cilj je provođenje Brexita, ujedinjavanje države, pobjeda nad Jeremyjem Corbinom. I to ćemo učiniti - rekao je Johnson u prvom obraćanju. U razgovoru za britanski list Daily Express rekao je kako će se posljednje tri godine, otkako je Britanija malom većinom izglasala napuštanje EU-a, “činiti kao loš san” kad on bude premijer. Johnson je rekao i da će za njega biti prioritet trgovinski sporazum sa SAD-om. No već na početku odlaze mu ministri. Ministrica obrazovanja Anne Milton dala je jučer ostavku rekavši u pismu premijerki May kako je zabrinuta oko napuštanja EU-a bez sporazuma, pišu britanski mediji. Otišao je i pristalica EU, ministar za Europu i Ameriku Alan Duncan, inače njegov veliki kritičar. U kampanji za referendum 2016.

Foto: Privatni album

Johnson je obilazio Veliku Britaniju lobirajući za Brexit na kojemu je bila ispisana kontroverzna poruka “Šaljemo 350 milijuna funti svakog tjedna u EU, financirajmo naše zdravstvo”, zbog koje je završio na sudu. Zbog iznenadne promjene stajališta o EU i velikoj potpori za Brexit, mnogi su novog premijera povezali s Rusijom iako je često vrlo kritičan prema Putinu. Zbog “vesele” frizure i njegove osobnosti strani mediji su tvrdili da je zapravo ruski špijun jer tako su u KGB-u zamišljali pravog Engleza.

