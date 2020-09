Novi proboj korone u dom za starije – osam korisnika u domu Sv. Katarina u Rugvici pozitivno

Nalazi su korisnicima Doma za starije Sveta Katarina u Rugvici stigli u ponedjeljak i svi se za sada osjećaju dobro. No, kako doznajemo iz doma, čekaju premještaj u bolnicu jer je to jedini način da ih adekvatno izoliraju

<p>Jako smo bili oprezni i od početka pandemije pazimo na distancu, higijenu i sve uvjete no opet ne možete osigurati sto posto. Imali smo troje pozitivnih djelatnika od kojih se jedan uskoro vraća na posao – kaže nam djelatnik Doma za starije i nemoćne Sveta Katarina. U ponedjeljak su dobili nalaze testiranja na Covid 19 gdje se pokazalo da je osam korisnika zaraženo. Najteže im pada dodatna izolacija.</p><p><br/> - Sve su to stariji ljudi kojima ne možete objasniti da moraju biti zatvoreni osobito nakon što su već pola godine u posebnim uvjetima. S obiteljima se tek čuju telefonski. Jedino u periodu kada je bilo najmanje oboljelih, puštali smo ih da se vide s najmilijima u dvorištu. Nakon svega, sada su pozitivni, a kako se dobro osjećaju ne žele biti samo u sobama – pojasnili su nam kako se zaraženi korisnici osjećaju. U tom domu inače imaju 50 ljudi na brizi, a Covid pozitivni su različite životne dobi.</p><p><br/> - Od 50 do 90 godina su starosti. Ono što je zaista neobično kod te korone da uopće ne možemo pohvatati kako se proširila jer recimo jedan u sobi je pozitivan dok su ostali negativni pa na različitim katovima. Jednostavno nema pravila i zato je to i teže kontrolirati – dodaje naš sugovornik. Pojasnio je i kako na 'Zaraznoj' nema mjesta pa čekaju da se nadležni dogovore hoće li ih primiti u bolnicu u Dubravi.</p><p><br/> - Znate kako to kod nas ide, uvijek neka komplikacija no riješit će se. Nama je najvažnije da nam svi ozdrave i da korona bude iza nas – zaključio je djelatnik.</p>