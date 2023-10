Novi režim na granici: Detaljno gledaju kombije i automobile s prikolicama. Gužve nije bilo

Što ćemo?! Tako je kako mora biti, komentar je vozača koji je automobilom bosanskohercegovačkih registracija prošao kontrolu slovenske policije na graničnom prijelazu Obrežje. Selektivne kontrole na granici Hrvatske i Slovenije posljedica su suspenzije Schengena, koja će trajati do 30. listopada. No postoji mogućnost da se ova odluka produlji na dva mjeseca maksimalno. U praksi to znači da policija ne zaustavlja svako vozilo, kako je bilo prije ulaska Hrvatske u Schengenski prostor, nego ona za koja procijeni da je potrebno. Prolaskom Bregane vozači u Sloveniju, umjesto u dosadašnjim dvama, ulaze jednim prometnim trakom, koji vodi do kućice za kontrolu osobnih dokumenata. Ondje ih čeka dvoje policajaca.

Vozači i putnici u pravilu su bili spremni za nova pravila pa su i prije dolaska pred policiju osobne dokumente držali u rukama kako bi ih predali na uvid. Detaljnije provjeravaju kombije i automobile s prikolicama, a većina u automobilima prolazi tek uz kratak vizualni pregled, praktički bez zaustavljanja i predaje dokumenata. U subotnje jutro promet nije bio gust, a zbog selektivnih kontrola povremeno su se stvarale kraće kolone, ali to nije utjecalo na propusnost.

I mi smo se uputili preko graničnog prijelaza i prošli tek uz vizualni pregled te uz pitanje policajca kamo idemo. U pristupu slovenske policije nema prevelike razlike prema putnicima iz EU i onima iz trećih zemalja. Gužvi nije bilo ni na prijelazu mala Bregana.

- Hvala, Plenkoviću - dometnuo je stariji gospodin koji se automobilom s prikolicom, njemačkih registracija, morao zaustaviti za pregled. No trajalo je kratko, tek pogled policajca što prevozi u prikolici.

Slovenija nije jedina zemlja unutar Schengena koja je uvela privremene kontrole, zbog porasta opasnosti od terorizma u Europi nakon nove eskalacije na Bliskom istoku te pojačanih migracijskih kretanja. Privremene kontrole za sada je uvelo devet zemalja na unutarnjim granicama Schengenskog prostora. Slovenija je uspostavila 12 graničnih prijelaza s Hrvatskom za cestovni putnički i teretni promet te sedam graničnih prijelaza za željeznički promet. Osim s Hrvatskom, slovenski policajci kontrole provode na prijelazima s Mađarskom. Granične kontrole na ulazu u Sloveniju postavljene su nepunih deset mjeseci nakon proslave ulaska Hrvatske u Schengen.