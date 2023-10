24sata na granici sa Slovenijom 'Ušao sam bez da me itko išta pitao. Nisu tražili ni dokumente'

Evo, prošao sam granicu kao i do sad. Sve je, za sad, normalno. Nitko me nije zaustavio, nitko me nije tražio nikakve dokumente, a auto mi ima zagrebačke registarske oznake, govori nam Marin, kojeg smo zatekli na graničnom prijelazu Harmica.

Uputio se u Sloveniju, kako kaže, po kućne potrepštine. Kako živi relativno blizu, često ide u Sloveniju jer, dodaje, namirnice su kvalitetnije, a nešto se i da uštedjeti.

I na graničnom prijelazu Bregana danas nije bilo granične kontrole. Sve se odvijalo normalno. U unutrašnjosti Slovenije, u blizini Obrežja nadomak šume zatekli smo tek jedan policijski kombi u kojemu su bili dva policajca.

S hrvatske strane nismo naišli na pogranične patrole.

Od sutra nazdor granice

Naime, Slovenija bi od sutra trebala uvesti nadzor nad granicom s Hrvatskom i Mađarskom na najmanje 10 dana. Uredba je donesena nakon što je Italija takvu mjeru uvela na granici sa Slovenijom.

- Slovenija ne uvodi privremene granične kontrole na granici s Hrvatskom i Mađarskom zbog ilegalnih migranata nego zbog većeg rizika od terorizma te će učiniti sve da ljudi koji žive uz granice ne trpe zbog te privremene mjere - izjavio je slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.

Neće biti klasične granične kontrole

No na granicama neće biti granične kontrole kako je bilo prije ulaska Hrvatske u schengenski prostor.

Na njima će biti policajci koji će zaustavljati vozila koja će im biti sumnjiva te vozila trećih zemalja.

Što se tiče vozila EU ona bi i dalje trebala neometano prolaziti granicu, osim ako policija sumnja da nešto nije u redu. Slična situacija se mjesecima odvija na graničnim prijelazima između Slovenije i Austrije.

Osim toga, kako saznajemo, slovenske policija će pojačati unutrašnje kontrole gdje će pojačati svoje patrole koje će također zaustavljati sumnjiva vozila.