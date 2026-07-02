Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Zaporižju i Pavlohrad na jugoistoku te Sumi i Harkiv na sjeveroistoku
Novi ruski napad na Ukrajinu
Nekoliko ukrajinskih gradova bilo je u noći na srijedu metom intenzivnog napada ruskih raketa i dronova, objavili su lokalni mediji. Pozivajući se na vlasti, list Kijev Independent je prenio da je u Kijevu ubijena jedna i ranjeno jedanaest osoba.
Novine pišu da se radi od jednom od najintenzivnijih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022.
Stanovnici su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć u šatorima.
Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Zaporižju i Pavlohrad na jugoistoku te Sumi i Harkiv na sjeveroistoku.
Predsjednik Volodimir Zelenski je ranije u srijedu upozorio da se sprema masovni napad. Tijekom posjeta Dublinu je rekao da Rusija napade stotinama dronova i desecima raketa izvodi svakih tjedan do dva.