Novi ruski napad na Ukrajinu

Nekoliko ukrajinskih gradova bilo je u noći na srijedu metom intenzivnog napada ruskih raketa i dronova, objavili su lokalni mediji. Pozivajući se na vlasti, list Kijev Independent je prenio da je u Kijevu ubijena jedna i ranjeno jedanaest osoba.

Novine pišu da se radi od jednom od najintenzivnijih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022.

Foto: Stringer

Stanovnici su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć u šatorima.

Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Zaporižju i Pavlohrad na jugoistoku te Sumi i Harkiv na sjeveroistoku.

Foto: Stringer

Predsjednik Volodimir Zelenski je ranije u srijedu upozorio da se sprema masovni napad. Tijekom posjeta Dublinu je rekao da Rusija napade stotinama dronova i desecima raketa izvodi svakih tjedan do dva.