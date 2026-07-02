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DRONOVI I RAKETE

Novi ruski napad na Ukrajinu

Piše HINA,
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Novi ruski napad na Ukrajinu
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Foto: Vladyslav Sodel
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Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Zaporižju i Pavlohrad na jugoistoku te Sumi i Harkiv na sjeveroistoku

Nekoliko ukrajinskih gradova bilo je u noći na srijedu metom intenzivnog napada ruskih raketa i dronova, objavili su lokalni mediji. Pozivajući se na vlasti, list Kijev Independent je prenio da je u Kijevu ubijena jedna i ranjeno jedanaest osoba.

Novine pišu da se radi od jednom od najintenzivnijih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022.

Russian missile and drone strike in Kyiv
Foto: Stringer

Stanovnici su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć u šatorima.

Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Zaporižju i Pavlohrad na jugoistoku te Sumi i Harkiv na sjeveroistoku.

Russian missile and drone strike in Kyiv
Foto: Stringer

Predsjednik Volodimir Zelenski je ranije u srijedu upozorio da se sprema masovni napad. Tijekom posjeta Dublinu je rekao da Rusija napade stotinama dronova i desecima raketa izvodi svakih tjedan do dva.

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Komentari 1
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