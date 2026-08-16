Oko Moskve požari i eksplozije, gori skladište 'ruskog Amazona'

Ukrajinske snage gađale su skladište u vlasništvu velikog ruskog online trgovca Wildberries i gradove diljem ruske Moskovske oblasti u velikom noćnom napadu 16. kolovoza, piše Kyiv Independent pozivajući se na službene kanale.

Požar je izbio u skladištu Wildberries u selu Koledino u blizini Moskve nakon što su ga napale ukrajinske snage, prenosi kanal Exilenova Plus.

U gradu Domodedovu, proizvodno-logistički kompleks Sjeverno Domodedovo zapaljen je usred napada, izvijestio je kanal.

Exilenova Plus javlja i o ukrajinskim napadima i odgovoru protuzračne obrane u gradu Čehovu.

The Wildberries warehouse in Koledino and the Severное Domodedovo Multimodal Logistics Complex are on fire. pic.twitter.com/B3rHX1OQtj — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 16, 2026

Vlasti se još nisu oglasile o napadima, a detalje Kyiv Independent nije mogao odmah potvrditi. Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i na okupiranim teritorijima kako bi pokušala smanjiti sposobnost Moskve za nastavak vođenja rata.

Rekao je da su tri osobe ozlijeđene u napadima, ali nije dao informacije o mogućoj šteti, prenosi Index.

Ukrajinske snage napale su rusku vojnu zračnu bazu Savasleyka i ključni objekt Roscosmosa u Samarskoj oblasti koristeći domaće proizvedene rakete Flamingo, potvrdio je 15. kolovoza predsjednik Volodimir Zelenski.

Продолжает гореть крупнейший логистический комплекс Wildberries в Коледино в Подольске Московской области из-за атаки БПЛА. pic.twitter.com/BjbS1UMwqG — Ateo Breaking (@AteoBreaking) August 16, 2026

- Tijekom noći 14. kolovoza Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih luka na Baltičkom moru, oštetivši dva pogona za preradu i izazvavši požar - priopćio je ukrajinski Glavni stožer.

U Voronješkoj oblasti, logističko središte Wildberriesa u ruskom selu Novaja Usman zapalilo se 11. kolovoza nakon niza eksplozija na tom mjestu usred ukrajinskih napada, izvijestio je Telegram kanal Supernova Plus.

Napad je kasnije potvrdio Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih snaga bespilotnih sustava.

Wildberrys na svojoj web stranici navodi niz vojne opreme, uključujući komponente dronova i pancirke. Bankarsku podružnicu tvrtke sankcionirala je EU u srpnju zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu. Wildberries također igra značajnu ulogu u ruskom potrošačkom gospodarstvu, piše Kyiv Independent.



