JEZIVO RUSKO ORUŽJE Dron se satima skriva, preko mikrofona sluša tko dolazi i kreće u napad

Ruski bespilotni sustavi dobili su novu taktičku sposobnost: FPV dronovi opremljeni mikrofonom mogu otkriti i napasti vozila u pokretu pomoću zvuka, izvještava „Rossiyskaya Gazeta”.

Metoda je jednostavna i učinkovita. FPV dron odleti duboko iza prve crte bojišnice te sleti na cestu ili uz nju, na dionicama koje se koriste za opskrbu i pojačanja. Zatim ostaje čekati u potpunoj tišini. Kada uoči približavanje nekog vozila, obično putem kamere ili mikrofona polijeće i odmah se obrušava na metu.

Ova taktika „čekanja u zasjedi” štedi energiju baterije i meti ne ostavlja gotovo nimalo vremena za reakciju, budući da dron polijeće iz neposredne blizine. Tako i ukrajinski i ruski FPV dronovi ciljaju međusobne kamione, automobile i druga vozila izvan crte razdvajanja.

Ruski dronovi u zasjedi počeli su koristiti osjetljive mikrofone za otkrivanje buke prolazećeg vozila čak i kada ono nije vidljivo. Kada dron čuje prolazak kamioneta, operater ga lansira istog trenutka. U jednom primjeru koji je prikazao Flash, ruski dron bio je sakriven iza starih metalnih vrata. Stajao je nepomično sve dok nije čuo ukrajinski pickup kako prolazi, a zatim je poletio i udario u metu.