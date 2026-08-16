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RAT U UKRAJINI

JEZIVO RUSKO ORUŽJE Dron se satima skriva, preko mikrofona sluša tko dolazi i kreće u napad

Piše Filip Sulimanec,
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JEZIVO RUSKO ORUŽJE Dron se satima skriva, preko mikrofona sluša tko dolazi i kreće u napad
Foto: Telegram
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Ruski dronovi u zasjedi počeli su koristiti osjetljive mikrofone za otkrivanje buke prolazećeg vozila čak i kada ono nije vidljivo

Ruski bespilotni sustavi dobili su novu taktičku sposobnost: FPV dronovi opremljeni mikrofonom mogu otkriti i napasti vozila u pokretu pomoću zvuka, izvještava „Rossiyskaya Gazeta”.

Metoda je jednostavna i učinkovita. FPV dron odleti duboko iza prve crte bojišnice te sleti na cestu ili uz nju, na dionicama koje se koriste za opskrbu i pojačanja. Zatim ostaje čekati u potpunoj tišini. Kada uoči približavanje nekog vozila, obično putem kamere ili mikrofona polijeće i odmah se obrušava na metu.

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Ova taktika „čekanja u zasjedi” štedi energiju baterije i meti ne ostavlja gotovo nimalo vremena za reakciju, budući da dron polijeće iz neposredne blizine. Tako i ukrajinski i ruski FPV dronovi ciljaju međusobne kamione, automobile i druga vozila izvan crte razdvajanja.

Ruski dronovi u zasjedi počeli su koristiti osjetljive mikrofone za otkrivanje buke prolazećeg vozila čak i kada ono nije vidljivo. Kada dron čuje prolazak kamioneta, operater ga lansira istog trenutka. U jednom primjeru koji je prikazao Flash, ruski dron bio je sakriven iza starih metalnih vrata. Stajao je nepomično sve dok nije čuo ukrajinski pickup kako prolazi, a zatim je poletio i udario u metu.

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