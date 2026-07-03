U petak je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tijekom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba
dron pogodio kuću
Novi ruski napad na Ukrajinu: Dvoje mrtvih, osmero ranjenih
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Ukrajinske vlasti putem mreže Telegram objavile su kako su u noćnim ruskim napadima u petak poginule dvije osobe, a još osam ih je ozlijeđeno.
Dvije su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u istočnoj regiji Sumi kada su ruski dronovi pogodili obiteljsku kuću.
U rodnom gradu predsjednika Volodimira Zelenskog Krivom Rihu u središnjoj Ukrajini ozlijeđeno je sedam osoba kada je ruski projektil pogodio gusto naseljeni dio grada.
U petak je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tijekom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba.
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