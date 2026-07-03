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dron pogodio kuću

Novi ruski napad na Ukrajinu: Dvoje mrtvih, osmero ranjenih

Piše HINA,
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Novi ruski napad na Ukrajinu: Dvoje mrtvih, osmero ranjenih
Foto: Valentyn Ogirenko
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U petak je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tijekom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba

Ukrajinske vlasti putem mreže Telegram objavile su kako su u noćnim ruskim napadima u petak poginule dvije osobe, a još osam ih je ozlijeđeno.

Dvije su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u istočnoj regiji Sumi kada su ruski dronovi pogodili obiteljsku kuću.

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U rodnom gradu predsjednika Volodimira Zelenskog Krivom Rihu u središnjoj Ukrajini ozlijeđeno je sedam osoba kada je ruski projektil pogodio gusto naseljeni dio grada.

U petak je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tijekom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba.

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