Novi sindikat skuplja potpise, žele da se direktivom zajamče dostojanstvene plaće

Novi sindikat najavio je u četvrtak da će od 15. do 20 svibnja prikupljati potpise za peticiju kojom u okviru europske građanske inicijative namjerava od Europske komisije tražiti da se dostojanstvene plaće zajamče direktivom.

Direktiva bi bila obvezujuća za sve tvrtke koje na području EU proizvode ili prodaju, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Novog sindikata Mario Iveković, dodavši da inicijativu organizira nekoliko europskih i globalnih udruga, među njima i "clean clothes" kampanja kojoj pripada i njihov sindikat te nekoliko globalnih mreža.

Napomenuo je da je na području EU već prikupljeno 150.000 potpisa, a da bi peticija bila uspješna potrebno ih je prikupiti milijun.

Inicijativom, za koju kažu da je najveća europska kampanja za dostojanstvene plaće i najglasniji poziv da ih se zakonski regulira, žele osvijestiti probleme u tekstilnoj industriji koja je, upozoravaju svugdje svijetu najslabije plaćena.

Novi sindikat već prikuplja potpise u tvrtkama u kojima ima članstvo, to će činiti i na Praznik rada u zagrebačkom Maksimiru, te od 15. do 20. svibnja na Trgu bana Jelačića, a peticiju "Potpiši za dostojanstvenu plaću!" može se podržati i online na stranici sindikata, CMS-a i Kuće ljudskih prava.

Iveković ističe da je dostojanstvena plaća ustavna kategorija u RH, što znači da svaki radnik ima pravo na zaradu kojom može osigurati dostojanstven život sebi i svojoj obitelji.

No, u Hrvatskoj nažalost velik broj radnika jedva preživljava, a kamo li da dostojanstveno živi ili pokrije troškove cijele obitelji, upozorio je Iveković, dodavši da iako svake godine značajno rastu minimalne plaće, životni troškovi rastu daleko brže.

U sindikatu su izračunali da je prema životnim troškovima za 2021. dostojanstvena plaća u Hrvatskoj iznosila 1644 eura. Tadašnja minimalna plaća iznosila je 3400 kuna, to znači da je Hrvatska bila tek na 28 posto ustavno zajamčene dostojanstvene plaće, upozorio je Iveković.

Ustvrdio je da je takva situacija "neodrživa" pa treba poslati jasnu poruku Vladi i ostalim socijalnim partnerima radnici i sindikati ne mogu biti zadovoljni time što se doseglo 60 posto medijalne plaće.

Iveković smatra da treba kao cilj postaviti rok u kojem bi se osiguralo pravo na dostojanstvenu plaću. No, ne očekuje da će se to dogoditi do sutra jer bi morala porasti više od tri puta.

Predstavnik regionalnog industrijskog sindikata iz Varaždina Jakov Kolak rekao je da su velike tvrtke zainteresirane za hrvatsko tržište rada u potrazi za jeftinom radnom snagom, no da ne postoji nikakva način da ih se prisili da radnicima daju dostojanstvenu plaću.

Najčitaniji članci