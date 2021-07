Novi veleposlanik Slovenije u Bosni i Hercegovini izazvao je u petak veliku pozornost nakon što je predsjedatelju Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku vjerodajno pismo predao odjeven u slovensku narodnu nošnju iz gorskih krajeva.

Nosio je tradicionalnu bijelu košulju širokih rukava - stomanju, preko nje plavi prsluk na kopčanje a na glavi je imao crni klobuk širokog oboda. Na nogama su mu bile crne čizme te žoke, bijele čarape koje se nose do pedalj ispod koljena.

Damijan Sedar nije prvi diplomat na toj dužnosti koji se za to odlučio. Dodikovo ponešto namršteno lice odavalo je dojam da je i on iznenađen izborom dress coda slovenskog diplomata.

Prva je u narodnoj nošnji u zemlji u kojoj gostuje prilikom predaje vjerodajnog pismog nastupila veleposlanica u Rumunjskoj Lea Stančič, kad je krajem travnja akreditive za istu visoku dužnost predavala i u susjednoj Moldaviji, predsjednici Moldavije Maii Sandu.

To je tada kao presedan izazvalo čuđenje, a u dijelu laičke javnosti i podsmijeh, dok su poznavatelji diplomatskih običaja navodili da je to inače dopušteno, no da nastupanje u narodnoj nošnji svoje države obično koriste afrički diplomati, dok u Europi ne važi kao standard.

No, odluku koju je diplomatkinja tada čini se donijela na svoju ruku, odmah je pohvalio ministar vanjskih poslova Anže Logar, a u vladi je ocijenjena kao simpatičan način promocije države i njenog etnografskog bogatstva.

- Kozmopolitanstvo i domoljublje su dvije strane iste medalje - kazao je Logar kritičarima koji su reklamiranje narodne nošnje na međunarodnom diplomatskom parketu ocijenili provincijalnim i zastarjelim.

Sedar je prilikom susreta rekao da je Slovenija snažan zagovornik BiH na njenom putu u Europsku uniju.

Razgovarali su o trenutnom slovenskom predsjedavanju Vijećem Europske unije. Slovenija će, kao predsjedavajuća, nastojati raditi na socijalno-ekonomskom jačanju regije i na promociji sektorske integracije država regije u EU, kao što su infrastruktura, transport, energetske veze, istraživanja, dekarbonizacija, digitalizacija, kibernetska sigurnost i pozitivna perspektiva za mlade.

Dodik i Sedar su se složili da su odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije tradicionalno prijateljski i bez otvorenih pitanja koja bi otežavala suradnju ovih dviju država. Na kraju ceremonije predaje vjerodajnog pisma predsjedavajući Dodik je ambasadoru Sedaru poželio uspješan četverogodišnji diplomatski mandat.