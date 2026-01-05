Novi snijeg stiže na kopnu, pogledajte koliko će ga biti. Na Jadranu pljuskovi i grmljavina

Hrvatsku je izražen zimski val koji donosi obilne oborine, snijeg u unutrašnjosti i jake do olujne udare bure na Jadranu. Nestabilno i hladno vrijeme zadržat će se i tijekom utorka, uz velike razlike između kontinentalnih krajeva i obale.

Snijeg i novi snježni pokrivač u unutrašnjosti

U većem dijelu unutrašnjosti prevladava oblačno vrijeme uz snijeg. Novi snježni pokrivač stvara se ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, Lici i istočnim krajevima zemlje. Jutarnje temperature spuštaju se od -5 do 0 stupnjeva, što omogućuje zadržavanje snijega na tlu.

Posebnu opasnost predstavlja smrzavanje oborine. U planinskim područjima Dalmacije, u Lici te na krajnjem istoku zemlje kiša se mjestimice može smrzavati na tlu i predmetima, zbog čega su mogući poledica i otežani prometni uvjeti.

Jadran pod kišom, bura jača podno Velebita

Na Jadranu prevladava kiša, a u Dalmaciji su mogući i lokalno obilni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Temperature su znatno više nego u unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu kreću se između 2 i 7 stupnjeva, dok su u Dalmaciji na obali i otocima uglavnom od 10 do 15 stupnjeva.

Puhat će umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita gdje se očekuju i olujni udari. Na jugu zemlje tijekom dana će puhati južni i jugozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugo, dok je navečer moguće okretanje vjetra na zapadne i sjeverozapadne smjerove.

Snijeg se zadržava, bura dodatno jača

Ni utorak ne donosi smirivanje vremena. Očekuje se oblačno vrijeme s oborinom. Na Jadranu će i dalje padati kiša, u Dalmaciji lokalno obilna, dok će u unutrašnjosti padati snijeg uz novo povećanje snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj.

Na sjevernom Jadranu mjestimice je moguć snijeg nošen jakim vjetrom, dok se prema večeri u unutrašnjosti Dalmacije kiša ponegdje može smrzavati na hladnom tlu i predmetima.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku povremeno sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena i jaka bura, koja će u drugom dijelu dana podno Velebita jačati do olujne. Na jugu zemlje očekuje se umjereno do jako jugo, koje će navečer okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Temperature ostaju niske

Temperature zraka u utorak u unutrašnjosti će se kretati od -5 do 0 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će od 2 do 7 stupnjeva, dok će se na ostatku obale kretati između 5 i 10 stupnjeva. Na krajnjem jugu zemlje temperature će dosezati i do 15 stupnjeva.

Građanima se savjetuje oprez, osobito u prometu, zbog snijega, poledice i jakih udara vjetra.

Sljedećih dana čekaju nas iznimno niske temperature ujutro, ali i nastavak snježnih oborina, a WRF model pokazuje da bi najviše akumuliranog snijega moglo biti u BiH i Srbiji te Rumunjskoj. Očekuje se da bi ukupno moglo pasti i metar snijega u danima do kraja tjedna.

Foto: WRF, Istramet