Hrvatska znanstvenica na Imperial Collegeu u Londonu Vjera Magdalenić-Moussavi za N1 se dotakla najnovijeg soja virusa u Britaniji te otkrila kako je on manje osjetljiv na cjepiva, a vrlo lako se prenosi.

- Cjepiva koja su prva izašla, vjerojatno će se polako mijenjati da bi se prilagodila novim sojevima. Bez obzira što to nije baš točna usporedba, ali najvjerojatnije će sljedećih godina situacija biti takva da će se koronu tretirati kao gripu, da ćemo se probati boriti s novim sojevima tako da za tu godinu ili sljedećih šest mjeseci cjepivom odgovara na soj koji je najprisutniji.

Otkrila je i kako se rade brojni eksperimenti s cjepivima, ponajviše oni o miješanju cjepiva različitih proizvođača i oni s razmakom između dvaju doza:

- Francuska vlada je prije nekoliko dana izašla s time da smatraju da oni koji su preboljeli covid, trebaju samo jednu dozu cjepiva. Rade se klinička istraživanja u kojima neki ispitanici dobivaju prvo cjepivo Pfizer/BioNTech, pa onda Oxford (AstraZeneca) i obratno. Testira se koliko vremena može proći između dva cjepiva. Počelo se istraživati i cjepivo Oxford za djecu.

'Mjere i sljedeću zimu'

Magdalenić-Moussavi smatra kako će i sljedeća zima biti djelomično pod nekim mjerama, a otkrila je kako je cjepivo od Janssena, što je dio Johnson&Johnsona, jako efikasno protiv južnoafričkog soja.

I njenu obitelj pogodio je britanski soj virusa, čiju je brzinu širenja nazvala 'zastrašujućom':

- Izuzetno nas je iznenadilo. Mi živimo vrlo izolirano, ne idemo nikamo, ali to je izuzetno prenosiv soj. Moj svekar je prvi to dobio, pa svekrva, pa moj muž koji je završio u bolnici, onda ja, djeca… Imali smo dosta napetih mjesec dana. Dvaput dnevno su zvali liječnici da provjere je li sve OK.