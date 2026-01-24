Novi šok u Americi: ICE priveo dvogodišnju djevojčicu i ignorirao sudsku odluku

Savezni imigracijski agenti u Minneapolisu priveli su dvogodišnju djevojčicu i njezinog oca te ih zrakoplovom prebacili u Teksas, unatoč izričitom sudskom nalogu koji je zahtijevao hitno oslobađanje djeteta. Ovaj šokantan događaj, koji se odvio u samo nekoliko sati, izazvao je zgražanje javnosti i otvorio ozbiljna pitanja o postupanju Imigracijske i carinske službe (ICE) i poštivanju sudskih odluka. Djevojčica je u međuvremenu vraćena majci, no njezin otac i dalje se nalazi u pritvoru.

Sve je počelo u četvrtak, 22. siječnja, oko 13 sati, kada su se Elvis Joel Tipan-Echeverria i njegova dvogodišnja kći Chloe Renata Tipan Villacis vraćali kući iz trgovine u južnom Minneapolisu. Prema navodima odvjetnika obitelji, agenti ICE-a u civilu pratili su njihovo vozilo, a po dolasku na prilaz obiteljskoj kući, okružili su automobil.

Odvjetnica Kira Kelley u sudskim je podnescima navela da agenti nisu predočili nalog te da su, nakon što je Tipan-Echeverria odbio otvoriti vrata, razbili prozor automobila dok je dvogodišnje dijete bilo unutra. Navodno je otac pokušao predati kćer majci koja je stajala na vratima kuće, no agenti mu to nisu dopustili. Prema izjavi, majka i ostali članovi obitelji ostali su u kući, "prestravljeni" prizorom.

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) iznijelo je drugačiju verziju događaja. U priopćenju tvrde da se radilo o "ciljanoj operaciji" protiv Tipan-Echeverrije, koji je navodno ilegalno ponovno ušao u SAD nakon prethodne deportacije. DHS navodi da je vozio "nepromišljeno" te da su agenti pokušali predati dijete majci, "ali je ona odbila", što obitelj oštro demantira.

Također tvrde da se oko mjesta uhićenja okupila gomila od stotinjak ljudi koja je na agente bacala kamenje, zbog čega su korištena sredstva za kontrolu mase.

Nakon što su otac i kći odvedeni u pritvor, odvjetnički tim obitelji započeo je pravnu bitku. U 17:37 sati podnesena je hitna peticija za njihovo oslobađanje. Nešto manje od sat vremena kasnije, zatraženo je da se ocu zabrani transfer izvan Minnesote, a da se dijete odmah pusti na slobodu.

Ključni trenutak dogodio se u 20:10 sati. Savezna sutkinja Kathy Menendez izdala je sudski nalog kojim se ICE-u zabranjuje premještanje oca i kćeri izvan države. Također je naredila da se dvogodišnja Chloe mora pustiti i predati odvjetnici najkasnije do 21:30 sati, navodeći kao razlog "rizik od nepopravljive štete" koji bi daljnji boravak u pritvoru nanio djetetu.

No, samo dvadeset minuta kasnije, u 20:30, ICE je obavijestio sud da su oca i kćer već ukrcali na komercijalni let za Teksas. Time su izravno ignorirali svježe izdanu sudsku odluku.

‌- Horor je doista nezamisliv. Izopačenost svega ovoga nadilazi riječi - izjavila je Irina Vaynerman, jedna od odvjetnica obitelji.

Sustavna taktika izbjegavanja pravde?

Odvjetnici i pravni stručnjaci tvrde da ovaj potez nije slučajan, već dio šire strategije kojom ICE namjerno i brzo prebacuje pritvorenike u druge savezne države, najčešće one s konzervativnijim sudovima poput Teksasa. Cilj je, kažu, izmjestiti slučaj iz nadležnosti lokalnih sudova u Minnesoti, gdje odvjetnici mogu lakše osporiti zakonitost pritvora.

‌- Nije neuobičajeno da savezna vlada prebacuje ljude koje pokušava deportirati u jurisdikcije koje su sklonije njihovom pravnom stajalištu. Ovo nije ništa novo, samo je stara praksa na steroidima - komentirao je Virgil Wiebe, profesor prava na Sveučilištu St. Thomas.

Odvjetnici ističu da i otac i kći imaju aktivne zahtjeve za azil te da ne postoji konačni nalog za njihovu deportaciju. Unatoč tome, našli su se u središtu agresivne imigracijske operacije.