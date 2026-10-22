Novi sukob na pomolu. Hoće li Vlada smijeniti tajnika u MUP-u kako traži DP? 'Nema smisla...'

"Kao umirovljeni dugogodišnji djelatnik i rukovoditelj u hrvatskoj policiji, danas kao državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dajem punu i bezrezervnu podršku u radu hrvatskoj policiji." Ta rečenica koju je objavio državni tajnik Tomislav Bilandžić bi ga mogla koštati fotelje i plaće od skoro 4.185 eura.

Iako bio ona inače bila samorazumljiva, da državni tajnik u MUP-u daje podršku radu policije, za Bilandžića je problem što ju je napisao nakon što je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u Splitu žestoko kritizirao policiju i medije jer su objavili fotografije osumnjičenih članova Torcide koji su u tom trenutku bili u bijegu. Iako nije stranačka osoba, Bilandžić je jedan od devet državnih tajnika iz kvote Domovinskog pokreta i na njihov prijedlog je ušao u MUP. Državni tajnici su inače političke funkcije i rangirani su u hijerarhiji odmah ispod ministara. Domovinski pokret je zatražio od HDZ-a kao koalicijskih partnera razrješenje Bilandžića i planiraju predložiti nekoga novog. Stav Domovinskog pokreta je da su ga oni predložili, pa sada traže i da ode jer im je neprihvatljivo što je javno "lupio šamar" Penavi svojom objavom.

Ali tu nastaje novi problem u ionako narušenim odnosima HDZ-a i Domovinskog pokreta. Kako je za 24sata potvrđeno iz više izvora, u Vladi nisu zadovoljni takvim zahtjevom DP-a. Dapače, smatraju da je apsurdno da netko izgubi funkciju jer je branio zakonito postupanje policije.

- Nema smisla smjenjivati državnog tajnika koji nije ništa pogrešno napravio. Ali još nije zauzet konačan stav i sve se još analizira – kaže nam prvi upućeni sugovornik.

Drugi ističe da je Bilandžić zadnje dvije godine radio svoj posao, a u svojoj objavi na društvenim mrežama se nije referirao ni na Split, ni na Penavine izjave.

- Razumijem stranačku stegu, ali nije čovjek napravio ništa pogrešno. Ne znam kako u DP-u to misle formulirati. On je dobro radio svoj posao. Odluka će biti na premijeru - kaže nam drugi sugovornik.

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, Stipe Mlinarić Ćipe je danas izjavio da će Bilandžić biti smijenjen.

- Državni tajnik u MUP-u bit će smijenjen. To je tako, to je Ivan Penava jučer rekao. Sve ćete znati kada dođe vrijeme za imenovanje novog državnog tajnika u MUP-u – poručio je Mlinarić novinarima u Saboru.

Razrješenje mora provesti Vlada, a to znači da ga mora poduprijeti i premijer Andrej Plenković. On je trenutačno na putu u Crnoj Gori i danas se sigurno neće baviti državnim tajnikom. Činjenica je da koalicijski partneri predlažu svoje ljude za ministre i državne tajnike, a običaj je da se to poštuje ako nema zakonskih i drugih prepreka. Zato bi odbijanje HDZ-a znači i novi sukob s Domovinskim pokretom. Već je zakuhalo oko Penavinih izjava, rebalansa proračuna i iskapanju žrtava komunističkog režima i osnivanje javne ustanove. O svemu detaljno možete čitati OVDJE, a dio HDZ-ovaca smatra da Penava namjerno zaoštrava kako bi isprovocirao odlazak iz većine ili izbacivanje. O tome možete čitati OVDJE.

Na mogućnost da Plenković odbije razriješiti Bilandžića, u Domovinskom pokretu su neslužbeno žestoko reagirali.

- Domovinski pokret se ne miješa u HDZ-ovo kadroviranje i očekujemo da se ista stvar poštuje i u obratnom smjeru. Ako HDZ smatra da je Bilandžić tako kvalitetan i vrijedan kadar, neka ga učlane kod sebe i zadrže, a Domovinskom pokretu osiguraju mjesto u MUP-u za novog državnog tajnika – poručio je pak sugovornik iz DP-a.