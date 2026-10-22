'Tajna' veza Penavina DP-ovca, šefa Torcide i Pit Bull Securityja

Prošla su dva dana od konferencije za medije na kojoj je Ivan Penava prozvao medije i MUP zbog političko-medijske hajke na pripadnike Torcide. Dakako, Penava je osudio nacističke povike prije utakmice, ali i bakljadu i topovske udare tijekom susreta Ajaxa i Hajduka. Ipak, nije mu se svidio tretman koji je Torcida dobila.

Za osiguranje utakmice zadužena zaštitarska tvrtka Pit Bull, čiji je suvlasnik Marko Žaja. Isti taj Žaja bio je na spomenutoj konferenciji za medije zajedno s Penavom i zastupnicima Ivicom Kukavicom te Predragom Mršićem. Inače, on je i predsjednik Splitsko-dalmatinske organizacije Domovinskog pokreta.

Marko Žaja | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Žaja je u fokus javnosti došao i prije 11 mjeseci, kada su maskirani huligani prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Splitu. Žaja je početkom prošle godine bio imenovan i savjetnikom za sport ministra turizma i sporta Tončija Glavine. Penava je tada osudio incident, ali je Splitsko-dalmatinska organizacija Domovinskog pokreta na čelu sa Žajom pružila podršku "hrabrim mladim ljudima" koji su upali u prostorije i otjerali folkloraše.

Ima neka tajna veza...

Zaposlenik zaštitarske tvrtke Pit Bull je i Ante Stipetić, poznatiji kao Raba, piše Indexov novinar Vedran Salvia.. On je predsjednik kluba navijača Torcida, a u utorak se predao u splitski zatvor na Bilicama zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom nedavne navijačke povorke.

Ante Stipetić | Foto: mup

Žaja je za Slobodnu Dalmaciju rekao da Stipetić u Pit Bullu radi gotovo osam godina, puno više nego je bio u vodstvu Torcide, a opis posla mu je bio administrativni.

Jedna od suvlasnica tvrtke Pit Bull je Kristina Burić, čiji je suprug Dražen predsjednik Boksačkog kluba Torcida Split. Uz to, on je Stipetićev rođak. Kako doznaje Index, obojica imaju važnu ulogu i u angažiranju redara i zaštitara u splitskim noćnim klubovima.