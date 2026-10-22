Obavijesti

News

Komentari 19
NOVI DETALJI

'Tajna' veza Penavina DP-ovca, šefa Torcide i Pit Bull Securityja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Tajna' veza Penavina DP-ovca, šefa Torcide i Pit Bull Securityja
Foto: Miroslav Lelas, Pixsel/mup/canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ivan Penava kritizirao je medije i MUP zbog tretmana navijača Torcide, a posebnu je pažnju na konferenciji dobio Marko Žaja

Prošla su dva dana od konferencije za medije na kojoj je Ivan Penava prozvao medije i MUP zbog političko-medijske hajke na pripadnike Torcide. Dakako, Penava je osudio nacističke povike prije utakmice, ali i bakljadu i topovske udare tijekom susreta Ajaxa i Hajduka. Ipak, nije mu se svidio tretman koji je Torcida dobila.

Za osiguranje utakmice zadužena zaštitarska tvrtka Pit Bull, čiji je suvlasnik Marko Žaja. Isti taj Žaja bio je na spomenutoj konferenciji za medije zajedno s Penavom i zastupnicima Ivicom Kukavicom te Predragom Mršićem. Inače, on je i predsjednik Splitsko-dalmatinske organizacije Domovinskog pokreta.

Marko Žaja | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Žaja je u fokus javnosti došao i prije 11 mjeseci, kada su maskirani huligani prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Splitu. Žaja je početkom prošle godine bio imenovan i savjetnikom za sport ministra turizma i sporta Tončija Glavine. Penava je tada osudio incident, ali je Splitsko-dalmatinska organizacija Domovinskog pokreta na čelu sa Žajom pružila podršku "hrabrim mladim ljudima" koji su upali u prostorije i otjerali folkloraše.

'NEĆEMO ŠUTJETI' Mlinarić: Penava nije napao MUP. Stali smo u zaštitu Torcide, da se ne progone kao zvijeri...
Mlinarić: Penava nije napao MUP. Stali smo u zaštitu Torcide, da se ne progone kao zvijeri...

Ima neka tajna veza...

Zaposlenik zaštitarske tvrtke Pit Bull je i Ante Stipetić, poznatiji kao Raba, piše Indexov novinar Vedran Salvia.. On je predsjednik kluba navijača Torcida, a u utorak se predao u splitski zatvor na Bilicama zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom nedavne navijačke povorke. 

Ante Stipetić | Foto: mup

Žaja je za Slobodnu Dalmaciju rekao da Stipetić u Pit Bullu radi gotovo osam godina, puno više nego je bio u vodstvu Torcide, a opis posla mu je bio administrativni.

Jedna od suvlasnica tvrtke Pit Bull je Kristina Burić, čiji je suprug Dražen predsjednik Boksačkog kluba Torcida Split. Uz to, on je Stipetićev rođak. Kako doznaje Index, obojica imaju važnu ulogu i u angažiranju redara i zaštitara u splitskim noćnim klubovima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg
PROMJENA VREMENA

Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg

Riječani se pripremaju za obilne kiše i moguće snježne oborine u gorju, dok nadležne službe poduzimaju mjere za osiguranje sigurnosti u prometu tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze
STRAVA U ISTRI

Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze

Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Prebacili su je helikopterom u KBC Rijeka gdje je na odjelu intenzivne njege
STRAVA U ISTRI Curici filter u bazenu povukao kosu. Prebacili je helikopterom u KBC Rijeka!
UŽAS

STRAVA U ISTRI Curici filter u bazenu povukao kosu. Prebacili je helikopterom u KBC Rijeka!

Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Pomogli su joj član obitelji i gošća hotela, koji su djevojčici pružali reanimaciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026