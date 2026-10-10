Novi trag u potrazi za nestalim zrakoplovom Amelije Earhart!

Uz potporu Sveučilišta Purdue, koje je dugo povezano s njezinom ostavštinom, istraživači žele utvrditi je li objekt uočen na satelitskim snimkama lagune 2020. godine olupina njezina dvomotornog zrakoplova Lockheed Electra 10-E.

Otkriće bi moglo potvrditi teoriju da su Earhart i njezin navigator Fred Noonan prisilno sletjeli na atol ili u njegovoj blizini te ondje umrli, stotinama kilometara od planiranog mjesta za dopunu goriva.

Ekspedicija, koju predvodi Richard Pettigrew iz Instituta za arheološku baštinu u Oregonu, trebala bi stići na Nikumaroro 13. listopada.

- Pronalazak zrakoplova Electra Amelije Earhart bio bi otkriće života - izjavio je Pettigrew.

Ric Gillespie, suosnivač organizacije TIGHAR, koji je tijekom tri desetljeća predvodio desetak ekspedicija na atol jedan je od glavnih zagovornika teorije da su Earhart i Noonan ondje završili kao brodolomci.

Gillespie međutim smatra da nova ekspedicija neće pronaći olupinu. Prema njegovoj teoriji, zrakoplov je nakon prisilnog slijetanja uglavnom ostao čitav, ali ga je more s vremenom odnijelo s koraljne zaravni, potopilo i razlomilo. Dva ranija pokušaja pronalaska olupine u okolnom moru, uključujući ekspediciju slavnog istraživača olupine Titanica Roberta Ballarda iz 2019., nisu uspjela.

Pettigrewov tim vjeruje da objekt uočen na satelitskoj snimci iz 2020. nalikuje trupu i krilima zrakoplova te tvrdi da se njegovi dijelovi mogu prepoznati i na starijim snimkama iz 1938. godine.

Gillespie, međutim, smatra da je riječ o srušenom stablu koje je more odnijelo u lagunu.

'Ponestaje mi goriva'

Službeno stajalište američke vlade jest da je zrakoplov Amelije Earhart ostao bez goriva i srušio se u more blizu otoka Howland, planiranog mjesta za dopunu goriva, oko 640 kilometara sjeverozapadno od Nikumarora, tada poznatog kao Gardnerov otok.

Earhart je posljednji put viđena 2. srpnja 1937., kada je poletjela iz Papue Nove Gvineje prema Gardnerovu otoku, udaljenom oko 4000 kilometara prema istoku. Pokušavala je postati prva žena koja će zrakoplovom obići svijet.

Radijska veza izgubljena je sljedećeg dana, nakon što je 39-godišnja avijatičarka javila da joj „ponestaje goriva”. U posljednjoj poznatoj poruci navela je svoj geografski položaj.

Njezin je nestanak pokrenuo najveću potragu američke vlade za nestalim zrakoplovom. Unatoč pretraživanju područja, nisu pronađeni tragovi zrakoplova ni posade.