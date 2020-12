Hrvatski državljanin Mavro Božičević (27), za kojim se traga u Španjolskoj, posljednji put je viđen prije 16 dana u malom mjestu Buitrago de Lozoya udaljenom 80 kilometara sjeverno od Madrida.

Buitrago de Lozoya, mjesto s oko 1.900 stanovnika, nalazi se u podnožju brda Sierra de Guadarrama. To je poznato izletište na koje odlaze ljudi željni mira, čistog zraka, prirode i pješačenja kroz šumu.

"Mavro je posljednji put viđen ondje u utorak 1. prosinca oko 8.30 sati ujutro na autobusnom kolodvoru", kaže osoba uključena u istragu, pod uvjetom anonimnosti. Obitelj se zadnji put čula s njime dan ranije kada je boravio u madridskoj četvrti Chamartín, u kojoj je živio oko mjesec dana. Od popodneva 30. studenog ne znaju gdje se nalazi. Mavro je od tada na popisu nestalih osoba u Španjolskoj.

"Istraga je u tijeku, ne možemo vam dati nikakvu informaciju", rekao je u četvrtak u telefonskom razgovoru policijski istražitelj koji radi na slučaju.

Bio je deprimiran zbog COVID-a i mjera ograničenog kretanja

Mavro, rođen u Splitu, godine 2012. je proglašen jednim od najboljih maturanata u Hrvatskoj, ako ne i najboljim. Završio je splitski MIOC, III. gimnaziju, koja slovi za jednu od težih škola u državi. S najvišim postotkom točnosti riješio je višu razinu ispita iz matematike i fizike te tako osvojio dva prva mjesta na državnoj maturi, a odlične ocjene imao je i iz ostalih predmeta. Kao student računarstva FESB-a započeo je praksu u tehnološkoj kompaniji Ericsson Nikola Tesla u Hrvatskoj.

U listopadu se preselio u Madrid kako bi radio za tamošnju podružnicu Ericssona u odjelu za razvoj softvera. Na njegovom Facebook profilu je 26. listopada napisano "Preseljen u Madrid".

Živio je na sjeveru grada, u velikoj četvrti Chamartín, koja nije problematična. Ondje se nalaze stakleni neboderi banaka i druge poslovne zgrade, a također i stadion nogometnog kluba Real Madrid. U tom kvartu je smješten i jedan od dva najvažnija željeznička kolodvora u Madridu.

"Od 27. studenog (petak) nije se pojavio na radnom mjestu. Njegov otac ne zna gdje se on nalazi od 30. studenog (ponedjeljak). Bio je deprimiran zbog COVID-a i mjera ograničenog kretanja zbog koronavirusa. Ima Aspergerov sindrom", izvijestila je španjolska policija na svojoj internetskoj stranici. Glasnogovornica je rekla u telefonskom razgovoru kako istraga upućuje na to da je dobrovoljno napustio adresu na kojoj je živio u četvrti Chamartín.

Zadnji put viđen na kolodvoru, ne zna se li ondje sjeo na autobus

Rad od kuće, ograničeno kretanje stanovnika i pandemija koronavirusa uvjeti su koji mijenjaju svakodnevicu stanovnika u Španjolskoj. To teško podnose brojni građani, no intenzivno proživljavaju ranjive osobe ili one s nekom vrstom psiholoških smetnji.

- Svi smo pod utjecajem situacije s koronavirusom i uvedenih mjera, a ne samo ranjive osobe - napominje koordinatorica.

Udruga SOS Nestali (Asociación SOS Desaparecidos) objavila je na svojoj stranici Mavrinu fotografiju te ju danima distribuira u javnosti nadajući se da će ga netko prepoznati.

- Sada je ključno što će policija pronaći o njemu u mobitelu, kontaktima ili na drugi način jer sama informacija da je viđen na kolodvoru u tom mjestu nije dovoljna da ga se locira - kaže predsjednik udruge Joaquín Amills.

- Ne zna se li ondje sjeo na autobus pa otišao negdje drugdje ili je u tom kraju - dodaje.

Kada bi postojao neki znak, poput recimo automobila ondje, policija bi krenula u masovnu pretragu šume i brda uz pomoć helikoptera i volontera, objašnjava Amills.

- Ili da je primijećen sada, odnosno nedavno - dodaje.

Prošle godine je u brdima Sierre bila nestala španjolska skijašica Blanca Fernández Ochoa, koja je i živjela u jednom tamošnjem mjestu. Masovna potraga za njom bila je pokrenuta nakon što je pronađen njen automobil što je ukazalo istražiteljima da se zaputila u šumu gdje je obično pješačila.

- Rekli su mi da je Mavro volio ići planinariti ali da bi najčešće išao sam - rekla je njegova poznanica iz Splita želeći ostati anonimna. Tu informaciju nije bilo moguće provjeriti u četvrtak.

- Nadamo se da će netko prepoznati Mavru preko oglasa kojeg distribuiramo, u tom mjestu ili negdje drugdje. Ili nam barem javiti ako je viđen kasnije - kaže obiteljska prijateljica u Madridu.

- Ja ne znam je li u Hrvatskoj planinario, o tome ne znam ništa - dodala je.

Potragu građana otežava što sada svi na ulici nose maske preko lica

Mavrin otac, skladatelj, pijanist i orguljaš, odbio je razgovarati s medijima. No ne predaje se u potrazi za sinom.

-Otac je uporan - istaknula je osoba koja je bila u kontaktu s njime nakon što je 4. prosinca doputovao u Madrid.

Nema informacija da je Mavro bio u kontaktu s ikim od Hrvata nastanjenih u Madridu. Nije im se javljao niti u zajedničku grupu preko Facebooka, što obično rade novopridošli kada se žele upoznati s novom sredinom. Nije zalazio niti u pizzeriju "Dos Amigos", popularno i poznato mjesto druženja.

Bio je međutim u kontaktu s očevom prijateljicom Suzanom Stefanović prije pet tjedana. Na Facebooku je tada objavio fotografiju grada na što mu je ona otpisala: "To je Toledo" (a ne Madrid). - Nema veze, bio sam prošle godine i u Toledu - otpisao je Mavro govoreći o srednjovjekovnom gradiću nedaleko Madrida.

To pokazuje da je već boravio ranije u Španjolskoj. Prošle godine su neki zaposlenici Ericsson Nikole Tesle proveli u madridskoj podružnici nekoliko mjeseci. Odbili su razgovarati o Mavrinom nestanku.

Stefanović je od njegovog nestanka pokrenula potragu preko društvenih mreža. Moli stanovnike da jave ako su ga vidjeli ili znaju nešto o njemu.

- Potragu građana otežava što sada svi na ulici nose maske preko lica - napominje Amills iz udruge SOS Nestali.

U pokrajini Madrid, gdje se nalazi i mjesto Buitrago de Lozoya, živi oko 6,6 milijuna stanovnika.

Svi su objekti otvoreni, a stanovnici se preko dana kreću s maskama. One su obvezne i u zatvorenim javnim mjestima. Zabranjeno je okupljanje više od šest osoba. U 23.30 sati se zatvaraju kafići a u ponoć počinje policijski sat kada je zabranjen boravak na ulicama, sve do 6 sati ujutro. Iz Madrida i okolice su pak zabranjena putovanja u druge pokrajine bez opravdanog razloga. Policija povremeno patrolira na izlazima.

Mavro je nestao 18 dana nakon rođendana

Godine 2012., nakon odlično riješenih ispita na maturi, Mavro je izjavio kako "obožava putovati i upoznavati nove zemlje i kulture, te se bavi fotografijom".

- Zato gotovo svakog vikenda odlazim na izlet u neki od gradova Dalmacije ili susjedne BiH, a ljeti posjećujem i druge europske zemlje poput Njemačke, Velike Britanije i Slovenije - rekao je tada za Slobodnu Dalmaciju.

U utorak su pak Španjolci na društvenim mrežama nastavili širiti vijest o njegovom nestanku.

- Govori perfektno engleski i malo španjolski jezik. Jako je rezerviran. Pomozite nam pronaći ga - napisala je Maya Montiel na Twitteru.

Nacionalni centar za nestale (CNDES), državno tijelo osnovane prije tri godine a koje objedinjuje nestale osobe u Španjolskoj, također na svojoj internetskoj stranici ima objavljenu Mavrinu fotografiju. Mavro je nestao 18 dana nakon rođendana, odnosno napunjenih 27 godina.

- Nestanci su problematika koja uključuje jako različite situacije. To jednostavno može biti prekid veze s obitelji, ili pak relativno kratki gubitak kontakta zbog neurodegenerativnih smetnji. To može biti i nesreća na poslu, a u nekim ekstremnim slučajevima i oblik kriminala - kažu u CNDES-u.

- No ne znamo što se moglo dogoditi s Mavrom - upozorava Avills iz udruge SOS Nestali.

- Mi nemamo dovoljno informacija da bi smo mogli bilo što pretpostaviti - naglašava.

'Donekle je osposobljen za snalaženje na planinama'

- Završio je kod nas opću planinarsku školu, 2018., donekle je osposobljen za snalaženje po planinama, ali poslije škole nije bio aktivan toliko, tako koliko se sjećam da 2019. nije sudjelovao na društvenim izletima. Mislim da nije baš išao u planine sam, ne bih znala točno, ali procjena mi je takva, jer sjećam se da je bio samozatajan i da nije bio previše društven, ali ljudi su ga voljeli - rekla nam je Vedrana iz Udruge Mosor.