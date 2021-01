Moramo poslati jednu poruku: da oni koji su korektni i koji su uz grad i gradonačelnika da će im biti slatko, ako seru, izmišljaju - neće, izjavio je to HDZ-ov gradonačelnik Požege Darko Puljašić u snimljenom razgovoru s tadašnjim direktorom požeškog Komunalca Josipom Vitezom.

Nekoliko sati snimki koje smo imali priliku poslušati predane su Uskoku još u travnju prošle godine, a direktor Vitez je u međuvremenu smijenjen pred sam Božić, očito jer nije htio sudjelovati u namještanju poslova i instrukcijama koje je dobio od HDZ-ova dogradonačelnika Marija Pilona i gradonačelnika Puljašića.

Snimke su nastale u siječnju prošle godine. Fond za zaštitu okoliša trebao je raspisati natječaj kojim sufinancira energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Komunalac je trebao prirediti papire i proveo je anketu o zgradama, a onda je direktor Vitez pozvan u ured dogradonačelnika Marija Pilona. Trebalo je za natječaj odraditi projektiranje i energetsko certificiranje zgrada.

- Ono što smo dogovorili gradonačelnik i ja je da taj posao podijelimo na firme koje mogu raditi. Sjeli smo prošli tjedan i odlučili. Oni će projektirati i mi dogovorimo sve kompletno - kaže dogradonačelnik Pilon direktoru Komunalca.

Pa nabraja kojih sedam tvrtki bi trebalo dobiti posao, a spominje i one koje nikako ne bi trebale biti izabrane.

- Ali to je namještanje poslova - kaže Vitez i upozorava na Pravilnik o financijskim korekcijama EU koji propisuje povrat novca ako se otkriju muljaže.

Pilon ga uvjerava da se ništa ne brine i da ga ne mogu uhvatiti jer je sve po zakonu. I da se tako radilo i prije.

- Nisu to javni natječaji, to je bagatelna nabava. Njima ćeš poslati poziv, oni će osigurati još dvije ponude, od kojih će njihova biti najjeftinija. Ti odlučuješ o tome po zakonu. Ti si čist, ne može ti nitko ništa reći da nisi radio po zakonu - objašnjava Pilon i govori da će jedna tvrtka raditi projektiranje za pet zgrada, druga za drugih pet i tako dalje. Sve su one trebale proći po najvišim cijenama za projektiranje i certificiranje po kvadratu.

- Pa nisam čist, ovo je nepoštovanje zakona - odgovara Vitez koji predlaže da pozivi odu na više adresa kako bi se javilo što više tvrtki te tako osigurali konkurenciju i nižu cijenu za građane.

Pilonu je već dozlogrdilo njegovo odbijanje, pa mu prilično nervozno predbacuje da je iznevjerio njihovo povjerenje.

Pogotovo što se i nije učlanio u HDZ iako su se tako dogovorili, a sad neće ni slušati iako su ga oni postavili na poziciju. Pilon je predstavnik Grada Požege u Skupštini Komunalca, dakle u ime vlasnika odlučuje i o direktoru.

'Ne želiš se učlaniti ni u HDZ..'

- Ti samo radi po svome, nazvat će te gradonačelnik da ništa ne poduzimaš i ne radiš dok ne sjedneš s njim kad se vrati s puta. Prevario si me kao kolegu i prijatelja, prevario si i gradonačelnika. Ne želiš se ni učlaniti u HDZ iako si obećao i nisi napravio, peti put te pitam, obećao si ovo, obećao ono i nisi ispunio. Pa kako ti misliš napredovati u sustavu? - povišenim glasom govori Pilon.

Vitez mu odgovara: “Po PS-u (pravila službe, op.a.)”.

Vitez dobiva ubrzo poziv gradonačelnika Puljašića.

- Nećeš više s nikim razgovarati dok ne budem se ja vratio i nećeš ništa poduzimati - kaže mu Puljašić.

Zakazali su sastanak kad se gradonačelnik vrati s puta.

Puljašić na njemu objašnjava zašto trebaju “naše” tvrtke dobiti posao projektiranja. Pod naše, misli na one iz Požege i da on neće pustiti da rade tvrtke od negdje drugdje.

Puljašić pri tome objašnjava kako neke tvrtke koje su dobile posao s Gradom onda nisu htjele dati donacije i sponzorstva za određene gradske manifestacije. I tu govori dio kako će onima s kojima budu poslovali s Gradom biti slatko.

Vitez ga upozorava da neće biti dovoljno novca iz Fonda za svih 38 zainteresiranih zgrada. Pa će onda ljudi platiti skuplje projektiranje, a neće dobiti sufinanciranje.

Upozorenje za neposluh: 'Bit će posljedica...'

- Pa neka plate, ja sam dva prozora platio 5000 kuna, a njima će uz sufinanciranje cijela stolarija biti za 3000 kuna - kaže Puljašić.

Puljašić i osobno čita sedam tvrtki i dodaje još jednu.

- Bit će posljedica - poručuje Vitezu što će se dogoditi ako ne posluša

Vitez na kraju nije poslušao. U javni poziv se, osim tvrtki koje su bile izabrane, ubacuje još devet, od čega po jedna iz Zagreba, Osijeka, Slavonskog Broda i Našica.

Procijenjena vrijednost nabave bila je 2,3 milijuna kuna koje su trebale dobiti unaprijed odabrane tvrtke, ali s konkurencijom je konačna cijena projektiranja obnove bila 560.000 kuna jeftinija od procijenjene.

Zbog korona krize, natječaj Fonda za energetsku učinkovitost je i obustavljen. Ali Vitezu nisu zaboravili neposluh. Smijenjen je na Božić, nakon ni nepune godine mandata.

Prema našim informacijama, sve je predao Uskoku još u travnju, a to nam je i kratko potvrdio.

- Ne mogu ništa komentirati jer je sve predano Uskoku - kratko nam je poručio Vitez.

Kako smo saznali, o svemu je upoznat i predsjednik županijskog odbora HDZ-a Željko Glavić. A i on je kao čovjek koji je predsjednik vijeća i kojem se Vitez obratio također dao svoj iskaz, što nam je posvjedočio.

'Nije bilo namještanja'

I on je zato rekao da ne može ništa komentirati. Darko Puljašić nam se kratko javio iz bolnice gdje se liječi od COVID-19.

- Nisam čuo snimku, ali nije se radilo ni o kakvom namještanju, nego o tome da se pomogne lokalnim poduzetnicima - kratko je poručio.

On je od ljetos i saborski zastupnik HDZ-a, iako ima optužnicu za subvencijsku prevaru i Sabor mu je odmah skinuo imunitet. Tvrdi da u tom slučaju nije kriv.