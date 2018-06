Novi udar na Bernardića: 'SDP treba izbore i novi vrh stranke'

Dok u SDP-u unutarstranački izbori za županijske organizacije, ne smiruje se uzavrela atmosfera. SDP-ov gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić je otvoreno poručio da idu pogrešnim putem s Davorom Bernardićem na čelu. Koprivnica je jedna od utvrda SDP-a, a Jakšić utjecajan SDP-ovac, pa je s tim poruka i jača. Pogotovo ako uz njega stanu i ostali gradonačelnici koji su još lani pisali vrhu stranke i Bernardiću da prestanu s podjelama i svađama.

U razgovoru za portal Telegram, Jakšić je rekao da se stranka i dalje bavi sama sobom i podjelama.

- To je sasvim očigledno pogrešan recept. SDP ne smije postati stranka slična HDZ-u, u kojemu su privatni interesi jači od javnog, u kojoj je stranački klijentelizam i politička trgovina drugo ime za stranku. SDP ne smije postati takav jer će ugroziti i socijaldemokraciju u zemlji, ali i budućnost zemlje - rekao je Jakšić za Telegram.

Predložio je i rješenje - nove izbore u stranci.

- Najpoštenije bi, prema svim članovima i građanima, bilo da se provedu izbori na svim razinama u stranci, i za predsjednika i za potpredsjednike i za Predsjedništvo i za Glavni odbor. SDP treba spasiti taj svoj rejting, držimo se na nekih 20-ak posto, znači da građani još uvijek imaju neka očekivanja od nas. Trebamo to sačuvati. Mislim da su novi izbori jedini put da prestanemo s ovim starim kadroviranjem, strančarenjem. Jedna snažna projektna kampanja može suzbiti ono što imamo sada u SDP-u; šalabahtere, pregovore i slaganje u tabore. To ništa nije s ciljem da SDP bude bolji, nego samo da netko dođe do neke fotelje i funkcije. Takvo je stanje sada - smatra Jakšić.

'Nema plana. Istupio sam samostalno'

Nakon istupa, pojavile su se dvije teorije. Jedna kaže da SDP-ovi gradonačelnici spremaju novi udar Bernardića i da je zbog toga Jakšić samo prvi istupio kao glasnogovornik. Druga kaže da priprema put za kandidaturu Zvonimira Mršića, njegovog političkog mentora i bivšeg SDP-ova gradonačelnika Koprivnice koji je sada u Agrokoru.

- Istupio sam samostalno. I to zato što me u Koprivnici koja je većinski lijevo orijentirana i u kojoj smo jaki, zaustavljaju građani i govore nam da stranka ne radi dobar posao. Nisam istupio u ime još nekih kolega, ali su me nazvali još neki kolege gradonačelnici i dali podršku. Istup nema ni veze s povratkom Mršića koji se potpuno posvetio biznisu i izabrao Agrokor - kazao je Jakšić za 24sata.

'SDP se ne uspijeva nametnuti svojim idejama i ne raste'

Cilj mu je, kaže, potaknuti ozbiljnu raspravu i nove izbore za sva tijela u stranci, pa makar na njima ponovno bio izabran i Bernardić ako članstvo tako želi. Ali tada bi, po njemu, imao veći legitimitet. Cilj mu je, objašnjava, da SDP napokon raspravlja o reformama i pokaže snagu i odgovornost za društvo, sve što se HDZ po njemu ne usudi. Sam se ne planira kandidirati za predsjednika.

- U ovakvoj situaciji kada HDZ ne radi ništa, ne želi reforme, imamo porazna izvješća o ljudskim pravima Europske komisije i aferu sa lex Agrokorom, SDP se ne uspijeva nametnuti svojim idejama i ne raste. Za to očito ne možemo kriviti nekoga drugoga, nego je problem u stranci - kaže nam Jakšić.