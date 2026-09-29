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petorica puštena uz jamčevinu

Britanska policija iznenadila: Nema bombi kod baze koju SAD koristi za napade na Iran

Piše HINA,
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Britanska policija iznenadila: Nema bombi kod baze koju SAD koristi za napade na Iran
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
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Britanska policija smiruje javnost nakon intenzivne istrage, ističući da nisu pronađene bombe u blizini baze RAF Fairford, dok se pretrage nastavljaju u Londonu.

Britanska policija za borbu protiv terorizma u utorak je objavila da nisu pronađene improvizirane eksplozivne naprave u sklopu istrage o navodnoj zavjeri usmjerenoj na britansku zračnu bazu koju američke snage koriste za napade na Iran. Policija je izvijestila da je za vrijeme pretrage vozila na mjestu događaja pronađena određena količina benzina.

Dodali su da su provedene pretrage objekata u Londonu te da se opseg istražnih radnji oko baze RAF Fairford smanjuje, a očekuje se da će se one u potpunosti okončati do srijede.

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Pet muškaraca uhićenih u nedjelju i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu. Policija je objavila i da je odluka o njihovu puštanju donesena iz istražnih razloga.

"Razumijem zašto je ovaj razvoj događaja mnoge iznenadio, no želim ponoviti da je riječ o istražnoj odluci utemeljenoj na iskustvu i pažljivom razmatranju policijskih ovlasti", rekao je Laurence Taylor, čelnik nacionalne policijske službe za borbu protiv terorizma.

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