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Novi val napetosti: Izrael evakuira sela nakon napada Hezbolaha dronovima

Piše HINA,
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Novi val napetosti: Izrael evakuira sela nakon napada Hezbolaha dronovima
Foto: AYAL MARGOLIN

Izraelska vojska je izvijestila da je od petka navečer bilo nekoliko napada dronovima libanonske milicije Hezbolaha na sjeverni Izrael

Izraelska vojska u subotu je naredila evakuaciju stanovnika iz 20 gradova i sela u južnom Libanonu. Vojska je izvijestila da je od petka navečer bilo nekoliko napada dronovima libanonske milicije Hezbolaha na sjeverni Izrael.

Glasnogovornik vojske Avichay Adraee objavio je na X-u na arapskom da stanovnici moraju odmah napustiti svoje domove radi vlastite sigurnosti i preseliti se sjeverno od rijeke Zahrani.

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Svatko tko boravi u blizini boraca Hezbolaha, njihovih objekata ili streljiva dovodi svoj život u opasnost, napisao je. Zasad se ne zna koliko je ljudi obuhvaćeno evakuacijom.

Izraelska vojska prethodno je izvijestila o nekoliko upozorenja na zračne napade u sjevernom Izraelu nakon sumnje na napade dronovima Hezbolaha.

Među pogođenim područjima bili su pogranični gradovi Metula i Misgav Am. Primirje između Izraela i libanonske vlade na snazi ​​je od travnja. Trenutni sukob je između Izraela i milicije Hezbolaha koju podržava Iran, a koja odbija pregovarati s Izraelom.

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I Izrael i Hezbolah se međusobno optužuju za kontinuirano kršenje uvjeta sporazuma o prekidu vatre. Izraelske trupe su raspoređene u južnom Libanonu i jednostrano su proglasile područja "sigurnosnim zonama".

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