Izraelska vojska je izvijestila da je od petka navečer bilo nekoliko napada dronovima libanonske milicije Hezbolaha na sjeverni Izrael
Novi val napetosti: Izrael evakuira sela nakon napada Hezbolaha dronovima
Izraelska vojska u subotu je naredila evakuaciju stanovnika iz 20 gradova i sela u južnom Libanonu. Vojska je izvijestila da je od petka navečer bilo nekoliko napada dronovima libanonske milicije Hezbolaha na sjeverni Izrael.
Glasnogovornik vojske Avichay Adraee objavio je na X-u na arapskom da stanovnici moraju odmah napustiti svoje domove radi vlastite sigurnosti i preseliti se sjeverno od rijeke Zahrani.
Svatko tko boravi u blizini boraca Hezbolaha, njihovih objekata ili streljiva dovodi svoj život u opasnost, napisao je. Zasad se ne zna koliko je ljudi obuhvaćeno evakuacijom.
Izraelska vojska prethodno je izvijestila o nekoliko upozorenja na zračne napade u sjevernom Izraelu nakon sumnje na napade dronovima Hezbolaha.
Među pogođenim područjima bili su pogranični gradovi Metula i Misgav Am. Primirje između Izraela i libanonske vlade na snazi je od travnja. Trenutni sukob je između Izraela i milicije Hezbolaha koju podržava Iran, a koja odbija pregovarati s Izraelom.
I Izrael i Hezbolah se međusobno optužuju za kontinuirano kršenje uvjeta sporazuma o prekidu vatre. Izraelske trupe su raspoređene u južnom Libanonu i jednostrano su proglasile područja "sigurnosnim zonama".
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