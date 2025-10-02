Obavijesti

News

Komentari 1
BRŽE OPREMANJE ORUŽANIH SNAGA

Novi vojni kamioni: Hrvatska kupuje čak 400 Tatri u velikom poslu sa Česima i Slovacima

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Novi vojni kamioni: Hrvatska kupuje čak 400 Tatri u velikom poslu sa Česima i Slovacima
Foto: Tatra

Ovom zajedničkom nabavom osigurat će se brže opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske potrebnim vojnim kamionima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje i povećanje interoperabilnosti sa saveznicima

Sporazum o budućem pristupanju Okvirnom sporazumu o nabavi vojnih terenskih kamiona TATRA u petak u Pragu potpisao je ravnatelj Uprave za naoružanje - Ivica Grebenar, zajedno s predstavnicima Ministarstva obrane Češke Republike, Ministarstva obrane Slovačke Republike i tvrtke Tatra Defence System, piše MORH.

BEZ PARDONA Ministar obrane SAD-a kritizirao pretile generale: 'Završena je era neprofesionalnog izgleda...'
Ministar obrane SAD-a kritizirao pretile generale: 'Završena je era neprofesionalnog izgleda...'

Ministarstvo obrane Češke Republike ponudilo je Ministarstvu obrane Republike Hrvatske pristupanje zajedničkoj nabavi vojnih terenskih kamiona kroz Okvirni sporazum o nabavi, koji je sklopljen s tvrtkom Tatra Defence Systems, a pristupilo mu je i Ministarstvo obrane Slovačke Republike. Sporazum je otvoren za javne naručitelje vojnih proizvoda svih država članica EU, ali i NATO saveznika, a realizira se individualnim narudžbama.

U srpnju 2025. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske iskazalo je interes češkom Ministarstvu obrane za pristupanje Okvirnom sporazumu i nabavi više od 400 vojnih terenskih kamiona TATRA. Slijede pregovori o izmjenama Okvirnog sporazuma, koji će kroz zajedničku nabavu osigurati Ministarstvu obrane RH naručivanje vojnih terenskih kamiona TATRA sukladno potrebama.

NAKON SASTANKA Milanović: Vojna suradnja s Nacionalnom garde Minnesote je važna zbog tradicije!
Milanović: Vojna suradnja s Nacionalnom garde Minnesote je važna zbog tradicije!

Potpisivanje amandmana na Okvirni sporazum očekuje se najkasnije do kraja studenoga 2025. godine. Kroz njega, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske namjerava u razdoblju od 2025. do 2030. naručiti više od 400 vozila.

Ovom zajedničkom nabavom osigurat će se brže opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske potrebnim vojnim kamionima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje i povećanje interoperabilnosti sa saveznicima, a unifikacijom flote osigurat će se jednostavnija logistička potpora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...
Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene
JANJEĆA MAGISTRALA

Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene

Provozali smo se starom cestom Zagreb-Rijeka, zavirili u kultna mjesta s janjetinom s ražnja. Kod Tkalčevića u "Malom raju" radi već treća generacija, u Bosiljevu je to isto dug obiteljski posao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025