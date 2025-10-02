Novi vojni kamioni: Hrvatska kupuje čak 400 Tatri u velikom poslu sa Česima i Slovacima

Sporazum o budućem pristupanju Okvirnom sporazumu o nabavi vojnih terenskih kamiona TATRA u petak u Pragu potpisao je ravnatelj Uprave za naoružanje - Ivica Grebenar, zajedno s predstavnicima Ministarstva obrane Češke Republike, Ministarstva obrane Slovačke Republike i tvrtke Tatra Defence System, piše MORH.

Ministarstvo obrane Češke Republike ponudilo je Ministarstvu obrane Republike Hrvatske pristupanje zajedničkoj nabavi vojnih terenskih kamiona kroz Okvirni sporazum o nabavi, koji je sklopljen s tvrtkom Tatra Defence Systems, a pristupilo mu je i Ministarstvo obrane Slovačke Republike. Sporazum je otvoren za javne naručitelje vojnih proizvoda svih država članica EU, ali i NATO saveznika, a realizira se individualnim narudžbama.

U srpnju 2025. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske iskazalo je interes češkom Ministarstvu obrane za pristupanje Okvirnom sporazumu i nabavi više od 400 vojnih terenskih kamiona TATRA. Slijede pregovori o izmjenama Okvirnog sporazuma, koji će kroz zajedničku nabavu osigurati Ministarstvu obrane RH naručivanje vojnih terenskih kamiona TATRA sukladno potrebama.

Potpisivanje amandmana na Okvirni sporazum očekuje se najkasnije do kraja studenoga 2025. godine. Kroz njega, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske namjerava u razdoblju od 2025. do 2030. naručiti više od 400 vozila.

Ovom zajedničkom nabavom osigurat će se brže opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske potrebnim vojnim kamionima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje i povećanje interoperabilnosti sa saveznicima, a unifikacijom flote osigurat će se jednostavnija logistička potpora.