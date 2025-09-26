Obavijesti

NAKON SASTANKA

Milanović: Vojna suradnja s Nacionalnom garde Minnesote je važna zbog tradicije!

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Milanović u Minnesoti jača vojnu vezu s Nacionalnom gardom! Naglašava tradiciju i prijateljstvo koje traje desetljećima, a sve to uz povijesnu hrvatsku poveznicu u SAD-u

Vojna suradnja Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote važna je i treba ju nastaviti, rekao je u petak u  u St. Paulu predsjednik Republike Zoran Milanović nakon sastanka s guvernerom savezne američke države Minnesote Timothyjem Jamesom Walzom. Milanović boravi u radnom posjetu Minnesoti, gdje će u subotu posjetiti vojnu bazu Nacionalne garde te države, koja je već gotovo tri desetljeća strateški vojni partner Hrvatske vojske.

„Vojna suradnja Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote važna je zbog tradicije. To je sada već jedno prijateljstvo i dosta blizak i prisan odnos, koji traje već godinama“, rekao je predsjednik nakon sastanka s guvernerom Walzom.

Predsjednik je podsjetio i na činjenicu da je u prošlom stoljeću guverner te savezne države SAD-a u dva mandata bio upravo Hrvat Rudi Prpić, „koji je ostavio dubok trag“, ocijenio je Milanović.

 „Hrvatska zajednica je prisutna već jako dugo i zato nije slučajno Minnesota odabrana. Mislim da to treba pozdraviti i nastaviti tim putem“, kazao je vrhovni zapovjednik hrvatskih oružanih snaga.

Na sastanku su, uz guvernera Walza, bili predstavnici Nacionalne garde Minnesote: zapovjednik Garde general-bojnik Shawn P. Manke , zapovjednik 34. pješačke divizije „Red Bull“ brigadni general Joe Sharkey, direktor državnog Partnership Programa bojnik Thomas Miller i zapovjednica 148. lovačkog krila zračnih snaga časnička namjesnica Lisa Erikson. 

Tijekom razgovara bilo je riječi o skoro tri desetljeća dugoj suradnje Nacionalne garde Minnesote i Hrvatske vojske u sklopu Programa državnog partnerstva (State Partnership Program), kao i o nastavku jačanja te suradnje. Razgovaralo se i o planovima vezanim uz modernizaciju Hrvatske vojske te o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u svijetu.

Predsjednik Republike stigao je u Minnesotu nakon sudjelovanja na 80. Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a u petak još planira obići sjedište 34. pješačke divizije „Red Bull“, zaduženu za spremnost i obuku devet brigada Nacionalne garde s više od 23.000 vojnika.

