Građani su dojavili kako se automobil nakon nezgode zapalio. Zasad se ne zna koliko je ozlijeđenih. Vozilo je stalo tik do autobusnog stajališta
BLOKIRAN PROMET
Novi Zagreb: U teškoj nesreći auto je završio na krovu, stigli su vatrogasci i policija
Prolazili smo i vidjeli automobil na krovu. Za nama su došli polcija i vatrogasci, javio nam je u utorak uvečer čitatelj 24sata.
Prema prvim informacijama, jedan od automobila je nakon nesreće na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu završio na krovu odmah uz autobusno stajalište. Iz njega se dimilo pa su prolaznici pozvali 193. Zasad se ne zna ima li i koliko je ozlijeđenih.
Uskoro više
