BLOKIRAN PROMET

Novi Zagreb: U teškoj nesreći auto je završio na krovu, stigli su vatrogasci i policija

Piše Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
Novi Zagreb: U teškoj nesreći auto je završio na krovu, stigli su vatrogasci i policija
Foto: Luka Safundžić/24sata

Građani su dojavili kako se automobil nakon nezgode zapalio. Zasad se ne zna koliko je ozlijeđenih. Vozilo je stalo tik do autobusnog stajališta

Prolazili smo i vidjeli automobil na krovu. Za nama su došli polcija i vatrogasci, javio nam je u utorak uvečer čitatelj 24sata.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Prema prvim informacijama, jedan od automobila je nakon nesreće na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu završio na krovu odmah uz autobusno stajalište. Iz njega se dimilo pa su prolaznici pozvali 193. Zasad se ne zna ima li i koliko je ozlijeđenih.

