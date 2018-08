Novi zakon: Troškovi ovrhe 200, a ne 2000 ili više kuna

- Nažalost, prema ovom novom prijedlogu ovršnog zakona ništa se neće promijeniti za one koji već imaju ovrhe. Treba ga mijenjati da se pomogne i onima koji su sad blokirani, rekao je Goran Aleksić iz stranke SNAGA.

- To ne bi bila retroaktivna primjena jer su ti postupci u tijeku. Ustav iznimno dopušta retroaktivnost, ako je to opravdano, a i sud EU utvrdio je da nije protuzakonito ako se odnosi na postojeće ugovore- dodao je Aleksić.

Predlaže i da se uvede apsolutna zastara za ovrhu.

- Apsolutna zastara postoji za sve vrste potraživanja osim za ovrhe. Za ovrhe je zastara 10 godina. No promijeni li vjerovnik sredstvo ovrhe, zastara se prekida i teče iz početka. Često su malo prije isteka tog roka mijenjali sredstvo ovrhe i tako su je mogli produljiti unedogled. Zbog toga bi je trebalo ograničiti i da zastara bude pet godina, a trebala bi se primijeniti i na postupke u tijeku - napominje Aleksić.

Prema sadašnjem zakonu, dug manji od 100 kuna mogao je, uz kamate i troškove, narasti i na 2000 kuna. No, prema prijedlogu novog zakona, trebali bi biti puno manji.

Plaćat će se samo sudska pristojba, najviše do 300 kuna, a iz nje će se podmirivati troškovi Fine, javnog bilježnika i suda.

Problem su i dostave ovršnih prijedloga

- Oni koji imaju mali dug najviše su bili pogođeni troškovima. Vjerovnik bi sam trebao pokrenuti postupak ovrhe, a prema novom zakonu, koji će omogućiti da to bude elektroničkim putem na propisanom obrascu, to će moći svaki službenik te je trošak odvjetnika za sastavljanje ovršnog prijedloga nepotreban. Nemoralno je ovrhom zarađivati odvjetnički novac, a loša je vlast koja to dopušta. Ne može se odvjetniku spočitavati nešto na što ima pravo - rekao je Aleksić.

Problem su i dostave ovršnih prijedloga. Dva puta pokušaju dostaviti pa ga stave na oglasnu ploču.

Prema prijedlogu novog zakona, dužnika bi sud najprije opomenuo, a nakon dvije bezuspješne dostave, uz objavu na oglasnoj ploči, dužniku bi poslao obavijest u poštanski sandučić te u pretinac u sustavu e-Građani.

- Sad je problem netransparentnost dostave. Dva puta su pokušali dostavu ovršnog rješenja i potom ga objavili na oglasnoj ploči suda. Nakon toga je bilježnik često predmet stavljao u ladicu i rasla je kamata. Nadam se da će ubuduće biti manje problema oko obavještavanja i da predmeti više neće stajati u ladici - dodao je Aleksić.

Objavom na oglasnoj ploči suda smatra se da je ovršno rješenje dostavljeno i od tada teče zatezna kamata. Nedavno smo imali priču o dugu za RTV pristojbu iz 2003. Dug je s 448 narastao na 2496 kuna. Toga više ne bi trebalo biti.