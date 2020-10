Novi život na Markovu trgu: 'Da barem za nas starije naprave koridor, da ne moramo okolo'

Ulaz u štićeni krug omogućen je tek zaposlenicima Vlade i Sabora te novinarskim ekipama, a rijetki turisti za uspomenu se fotografiraju ispred ograde postavljene nedaleko od Crkve sv. Marka

<p>Nakon što je Danijel Bezuk (22) iz još nepoznatih motiva sasuo rafalnu paljbu na zgradu Vlade i teško ranio policajca, koji je osiguravao Banske dvore, "novo normalno" što se sigurnosti tiče, vlada Markovim trgom. Mjesto kojim se do ponedjeljka moglo sasvim normalno šetati sada je opasano barikadama, a duž metalne ograde i na svakom kutu, dežuraju policajci. Unutar štićenog prstena, uz prethodnu provjeru mogu tek "probrani". </p><p>Uzaludno je starica neko vrijeme pokušavala uvjeriti policajca da joj otvori ogradu i propusti je kroz trg, kako bi uz zgradu parlamenta kao i do sada, prošla do obližnjeg dućana. On nije smio riskirati. Strpljivo joj je objašnjavao da do svog cilja jedino može okolnim putem i da se svi moramo naviknuti na nove okolnosti. </p><p>Ulaz u štićeni krug omogućen je tek zaposlenicima Vlade i Sabora te novinarskim ekipama, a rijetki turisti za uspomenu se fotografiraju ispred ograde postavljene nedaleko od Crkve sv. Marka. Razmišljanja ljudi, koji stanuju ili pak su donedavno svakodnevno prolazili sada strogo čuvanim trgom u kojem stoluju izvršna i zakonodavna vlast, podijeljena su. </p><p>- Reda mora biti, jer bilo tko je mogao doći i napraviti ovdje dar mar, iako mi nije lako jer moram napraviti cijeli krug da bih došao do dućana - kaže umirovljenik, koji je želio ostati anoniman, pokazujući prepune vrećice namirnica po koje je išao u nabavu.</p><p>- Morao bi se napraviti barem nekakav koridor, barem za nas starije koji ovdje živimo – dometnuo je prije nego što je nastavio svojim putem. I umirovljeniku Milovanu Stoisavljeviću koji živi u obližnjoj Visokoj ulici na barikade na Markovom trgu ne žali se previše. </p><p>- Nije strašno, prilagodit ćemo se. Osjećam se potpuno sigurno. Mislim da je to u redu, jer bolje i ovo nego da se ponovno nešto slično desi - kazao je Milovan koji se ipak nada da ova nova sigurnosna situacija neće potrajati vječno. </p><p>No ima i onih koji su ogorčeni na novo normalno. </p><p>- Kako neću biti razočaran, nisam samo ja samo ljudi ne smiju reći. Osuđujem čin mladića, koji je neljudski, ali on je očito nečim bio revoltiran. Ljudi koji su se borili za ovu državu i njihova djeca nemaju nikakvu perspektivu - kazao je stanovnik Gornjeg grada, koji je želio također ostati anoniman. </p><p>Priznaje da mu nove sigurnosne okolnosti značajno kompliciraju život. </p><p>- Ne mogu otići normalno u dućan, ako ideš s autom odmah te policija zaustavlja i kontrolira. Bio sam vani. Nikad me nitko i nigdje u 40 godina nije kontrolirao. Ovo ide prema diktaturi - revoltirano je rekao. </p><p>U šetnji gornjogradskim ulicama zatekli smo i arhitekticu Ivanu. Zatvaranje Markovog trga, sa stručnog stajališta, smatra potpuno krivim.</p><p>- Ako ljudi u Vladi i Saboru smatraju da je to mjesto trenutno nesigurno za njih, zbog onog što se dogodilo, smatram da bi trebali razmisliti o tome da se presele, jer to nije idealno mjesto za takve visoke institucije, jer definitivno tu nisu zaštićeni. Građani i turisti taj prostor moraju moći koristiti - kazala je Ivana koja je do ponedjeljka kao i brojni drugi građani taj trg koristila gotovo svakodnevno. </p><p>Amerikanac Derek Basch koji također živi u blizini mjesta zločina, čuo je za pucnjavu na Markovom trgu no bez obzira na sve, kaže, osjeća se sigurno u gradu. </p><p>- Ovo nije ništa. U Americi se to događa svaki dan - kazao je kratko. </p><p>Mi se nadamo da Hrvatska, barem po tom pitanju, nikada neće postati Amerika. </p>