Reakcije na napad su odvratne i zastrašujuće, ali zna se dobro odakle izvire ta otrovna bujica

Priča o zločinu ovog mladića jest i priča o svim metastazama koje se hrvatskim društvom šire od 90-ih, ali je to i priča o modelima kojima su laži i teorije zavjere služile kao okidači za činjenje većih i strašnijih zločina

<p>Bez obzira na stvarne motive napada na policajca ispred Banskih dvora, reakcija dobrog dijela ljudi na društvenim mrežama upravo je zastrašujuća. </p><h2>Video: Napad na Markovu trgu</h2><p>Previše je onih koji očito poremećenog nasilnika nazivaju herojem, previše je onih koji nalaze opravdanja za ovaj zločin, za pokušaj ubojstva čovjeka koji je za premalu plaću radio svoj posao.</p><p>Svi takvi, jasno je kao dan, zaslužuju najgoru osudu. </p><p>A jasno je i odakle dolaze takvi stavovi. Oni su posljedica histerije oko koronavirusa, širenja teorija zavjera i laži, poticanja na bunt i nasilje, ne samo protiv političke elite, već i protiv znanosti, protiv medija, protiv policije i pravosuđa, ali i protiv zdravog razuma. </p><p>Preispitivanja, sumnje, dvojbe i kritike mnogih poteza što su ih odgovorni vukli u ovoj krizi opravdana su, a u nekim situacijama razumljiva i potrebna.</p><p>Ali, širenje propagande, produciranje potpunih besmislica i ustrajavanje na lažnim teorijama koje su lako provjerljive i oborive, posve je nedopustivo.</p><p>U pokretima i masovnim protestima koji se zalažu za nekakve slobode oko odabira hoće li se, kada i gdje nositi maske, mnogo je i onih koji su u svojoj borbi za te slobode spremni ugroziti sigurnost ili zdravlje drugih. To su, dakako, krajnje neodgovorni stavovi, a potencijalno i vrlo, vrlo toksični. </p><p>Američki FBI je razotkrio i uhitio grupu muškaraca koja je, vođena iracionalnom mržnjom prema guvernerki savezne države Michigan zbog njezinih poteza oko pandemije, planirala otmicu te žene, pa i "suđenje", valjda mučenje i ubojstvo.</p><p>Takvih maloumnika ima posvuda, ali je mala vjerojatnost da bi se oni ovako mobilizirali bez podrške i poticaja izvana. A taj poticaj, naročito u doba društvenih mreža, labilnim, agresivnim i nezrelim ljudima dolazi ponajprije od onih utjecajnih, nerijetko i vrlo obrazovanih, ali patološki angažiranih, od onih koji su spremni sve staviti na kocku za svoj "narativ", kako pretenciozno nazivaju najjeftiniju propagandu.</p><p>Tako se stvara razorni koktel u kojem se miješaju i nadopunjuju desničarski ekstremisti, mahniti kvaziinfluenseri, egocentrici koji se hrane na najrazličitijim frustracijama ili ljudi čije su duše naprosto ranjene, oni koji su i najveće žrtve svake manipulacije i kojima, prije svega, treba psihološka pomoć. </p><p>Priča o zločinu ovog mladića jest i priča o svim onim metastazama koje se hrvatskim društvom šire od rata i devedesetih, o nemogućnosti da se odrasta, uči i odgaja bez mržnje, bez trauma, ali je to i priča o modelima kojima su oduvijek laži i teorije zavjere služile kao okidači za činjene većih i strašnijih zločina, pa i onih najmonstruoznijih, kao što su bili višestoljetnih progoni Židova ili Holokaust u Drugom svjetskom ratu.</p><p>Takvi modeli, osim suludih zavjereničkih teorija o tajnim planovima vlada, misterioznih skupina ili moćnih pojedinaca, imaju iza sebe i one koji misle da će ih moći iskoristiti za neke svoje kraktoročne i uskogrudne interese, pa ih potiču, hrane i daju im legitimitet. E takvima bi netko trebao objasniti da prste na okidačima kalašnjikova kakvim je pucao mladić iz Kutine, ustvari drže- oni.</p><p>I za kraj, u svemu ovome nijednog trenutka ne treba zaboraviti na političke elite koje su, naročito proteklih desetljeća, na gotovo svim kontinentima zaboravile rješavati probleme naroda, sirotinje, obespravljenih i zanemarenih, a usredotočile su se na svoje bogaćenje, na jačanje svojih pozicija moći ili moći ograničenih skupina koje su ih podupirale.</p><p>Takva su ponašanja i ojačala populizam koji sada, u ovo izvanredno doba pandemije, buja u najgorim mogućim smjerovima i ne preza od prijetnji, od pozivanja na nasilje i na linč.</p>