Naš san je bio da prvo postanemo međunarodno priznati, da budemo članica svih ključnih organizacija i taj san smo dosanjali. Hrvatska je predsjedavala i Europskom unijom. Naš cilj je da Hrvatska bude prosperitetna država, nikad dovoljno pravne države i to je ono na čemu svi trebamo raditi, a posebno oni koji su na najvišim državnim funkcijama, poručio je bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić nakon mise povodom 30. obljetnice Međunarodnog priznanja RH, na kojoj su sudjelovali i premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Sabora Željko Reiner, ministri Tomo Medved i Davor Božinović te nekolicina HDZ-ovaca.

Plenković na današnji, veliki dan za Hrvatsku, pred novinare nije stao, a pitanja je puno.

Poslao je Granića i svog ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana.

Na pitanje je li država koja u 10 godina izgubi 400.000 stanovnika prosperitetna, Granić ističe kako je svaka država koja je ušla u EU radi slobode kretanja izgubila određeni dio stanovništva.

- To su prirodna kretanja. A s druge stane, činjenica je da se sve manja rađa, a sve više umire, što nije samo hrvatski problem. Međutim, to jest važan problem i na tome treba itekako raditi. Demografija je jedna od glavnih zadaća ove Vlade i svake druge i to nije pitanje koje se može u jednom mandatu riješiti - rekao je.

Upitan smatra li da bi građani trebali biti sretni i zadovoljni životom u Hrvatskoj, ministar Grlić Radman poručuje kako on misli da da.

- Prije 30 i nešto više godina, prije osamostaljenja, živio sam u Švicarskoj i to su bile velike kulturološke, ali i gospodarske razlike. Danas kada idem u Švicarsku razgovarati s ministrom vanjskih poslova i kada uspoređujem, naravno da je Švicarska još uvijek ona zemlja koja je uzor po svom uređenju, ali danas je jedna druga priča, danas se Hrvatsku pita. Velika su postignuća - istaknuo je dodavši kako to mogu znati samo oni koji imaju dovoljno godina pa mogu usporediti kako je bilo nekada, a kako je sada.

- Ja, moja obitelj i moja djeca, koja su rođena nakon proglašenja samostalne RH, sigurno da kroz naše razgovore i usporedbe mogu biti sretni u ovoj državi. S druge strane, percepcija svijeta je da je jedna Hrvatska jedna od najljepših zemalja, da je kvaliteta života u Hrvatskoj dobra. Ja sam obišao i hrvatske iseljenike, koji se žele, ne više vratiti nego useliti, njih je sve više i više. Prema tome, ako je percepcija pozitivna, a ona je uvijek negdje bliža realnosti, ja bih rekao da je ovo što smo postigli jako, jako puno u 30 godina, a kada pogledate što je s onim državama koje još kaskaju i koje su ostale iza nas, koje traže ostvarenje europske perspektive i koje trebaju još puno napraviti u svom društvu kada su u pitanju vladavina prava, poštivanje ljudskih prava, prava manjina i naravno borbe protiv korupcije, rast gospodarstva, temeljne slobode... Mislim da je Hrvatska tu uspješna priča i da može biti paradigma i uzor svim ostalim državama - rekao je.

'Ne treba se tražiti krivac zbog odlaska ljudi'

Na pitanje koga vidi kao glavnog krivca što je posljednjih 10 godina gotovo 10 posto stanovništva otišlo iz zemlje, Grlić Radman poručuje kako se ne treba tražiti krivac.

- Nije to otišlo, uopće se ne treba tražiti krivca. Govorite o 10 godina, ali pazite, mi u EU više nismo stranci. Tu je sloboda kretanja ljudi i roba i ljudi, naravno, biraju gdje će živjeti - rekao je pa odmah dobio protupitanje - zašto ne biraju Hrvatsku?

- Biraju. Pratite malo statistike, u zadnje tri-četiri godine je iseljavanje zaustavljeno,a s druge strane je useljavanje povećano - kaže ministar.

Upitan nije li ova Vlada mogla učiniti više, obzirom da je u periodu od 10 godina, od posljednjeg popisa stanovništva, na vlasti pet godina, ministar ističe kako je ova Vlada, u usporedbi sa svim vladama od 2000., kad se izuzme vrijeme stvaranja države, učinila najviše.

- Ova Vlada u pogledu globalne vidljivosti Hrvatske, vanjskopolitičkih postignuća, unutarnje i socijalne stabilnosti i kad pogledate da smo imali dva razorna potresa i pandemiju, mislim da trebamo gledati ono što je postigla, a što nisu ranije vlade. Sve one propuste koje su imale ranije vlade, mi danas plaćamo tu cijenu. Ne treba se rukovoditi osjećajem nego činjenicama, a činjenice su da je ova Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem učinila najbolje u zadnjih 30 godina - kaže.

Tko su akteri koji demontiraju državu? Grlić Radman: Danas je prekrasan dan

Upitan tko su akteri koji demontiraju državu, a koje je spomenuo premijer Andrej Plenković u jutrošnjem intervjuu za HRT, ministar nije konkretno odgovorio.

- Ja ne bih interpretirao sve iz tog intervjua, ali kada govorimo što je Hrvatska sve napravila, kako je BDP povećan, kvaliteta života, standard za 1800 eura, da je ova Vlada povećala osnovicu i plaće, imamo veću socijalnu osjetljivost u trenutku teških iskušenja i problema, uz dva razorna potresa i pandemiju - govorio je Grlić Radman pa su novinari ponovili pitanje - tko su akteri koji demontiraju državu, kako kaže premijer, "salama taktikom, šnitu po šnitu svakih mjesec dana"?

- Danas je prekrasan dan, 30. obljetnica Međunarodnog priznanja RH. Točno prije 30 godina bio je isti prekrasan dan i meni je drago da danas svi naši građani mogu proslaviti ovaj dan - izbjegao je odgovor.

Na pitanje treba li s obzirom na novi popis stanovništva smanjiti i broj potrebnih potpisa za referendum, na što su ukazali Mostovci, ministar poručuje kako je sve s njihovim potpisima, koje su prikupljali sredinom prosinca, upitno i nedefinirano.

- Oni su i prije nego što su pregledali te potpise već proglasili da su ih skupili dovoljno. Puno je tu manipulacija, tako da ne bih to komentirao. Što bude, bit će - rekao je govoreći o Mostu.

Općenito, treba li uskladiti popis birača s novim popisom stanovništva, pitali su ga novinari, no ministar na pitanje nije odgovorio već je zahvalio i otišao.