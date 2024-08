Novinarka Al Jazeere: 'Bila sam na tom trajektu pet dana ranije, rampa se nije mogla spustiti...'

O tome se priča na otoku Silbi, gdje taj brod vozi, već duže. Rampa se ne bi mogla spustiti, mornari bi po njoj nešto lupali, a ako ni to ne bi upalilo, brod bi se okrenuo za iskrcaj, govori za 24sata Marina Barukčić Stričević, dugogodišnja novinarka.

Ona se tim trajektom vraćala s Premude na Silbu svega pet dana prije havarije.

- Onda sam to i ja doživjela 6. kolovoza, kad smo se vraćali s izleta s Premude na Silbu, oko 19 sati. Rampa se nije otvarala, oni su tu nešto lupali. Mi smo stajali pred izlazom, bilo je sparno i vrijeme je sporo prolazilo. Čulo se samo to lupanje, ali to pričam iz perspektive putnika, ne mogu reći po čemu su lupali. Odjednom se rampa počela spuštati, imala sam dojam kao da je to iznenadilo i članove posade. Mi smo se zezali kao putnici među sobom da ćemo još morati skakati s broda, posadi je netko dobacio da smo mogli ostati u brodu, a oni su slegli ramenima, nisu izgledali pretjerano zabrinuto, kao da su naviknuli na to da zapinje. Kasnije su nam prijatelji, koji su ovdje češće, rekli da se to često događa. Mislim, ja sam to doživjela iz perspektive putnika, ne znam po čemu su lupali ni kako su ju otvorili - govori.

To je tako funkcioniralo sve dok u nedjelju, rampa nije pala na tri pomorca. Svi su izgubili život.

- Iz do sada prikupljenih podataka proizlazi kako je do nesreće na trajektu Lastovo došlo uslijed pada rampe koja služi za ulazak vozila na trajekt, a ispod koje su se u tom trenutku nalazila dvojica kormilara i vođa stroja te prvi časnik palube koji su obavljali pregled rampe - kažu iz Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako su 24sata doznala od Darka Glažara, glavnog kapetana lučke kapetanije Rijeka, istraga neće biti okončana u ponedjeljak. Vode se dvije istrage, sigurnosna i upravna, a uključeni su Državna agencija, Agencija za zrakoplovne i željezničke nesreće, policija i ŽDO, a o svemu će dati priopćenje u narednim danima.