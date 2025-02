Novinarski spektakl u Zagrebu: Na festival Voices dolaze novinari iz cijele Europe

Drugi po redu Europski festival novinarstva i medijske pismenosti – Voices Festival – počinje danas u Zagrebu, u Muzeju suvremene umjetnosti i trajat će do 1.3. Program pogledajte OVDJE.

U organizaciji konzorcija europskih strukovnih i akademskih organizacija i pod pokroviteljstvom Europske Komisije, zainteresirani će svjedočiti bogatom, suvremenom i relevantnom programu koji obuhvaća ključne teme poput umjetne inteligencije u novinarstvu, dezinformacija, sigurnosti novinara, izazova u medijskim ekonomskim modelima, medijske pismenosti, integriteta izbora, europskog zakonodavstva o medijima, digitalnog okruženja.

Nakon uspješnog prvog izdanja u Firenci 2024. godine, koje je okupilo više od 1300 sudionika, Voices Festival nastavlja svoju misiju povezivanja građana, novinara i medijskih profesionalaca diljem Europe. Tijekom tri dana, sudionici imaju priliku sudjelovati u panelima, raspravama, interaktivnim radionicama, izložbama, kazališnoj predstavi i mrežnim događanjima.

Dolaze studenti koji su blokirali Srbiju

Organizatori posebno izdvajaju dvodnevni program "Connecting Voices", platformu za diskusije koje će voditi studenti, novinari i medijski stručnjaci iz cijele Europe, u subotu prijepodne svoj rad će predstaviti predstavnici studija novinarstva iz Hrvatske i drugih europskih zemalja, a dolaze i studenti iz Novog Sada, Beograda i Niša koji mjesecima blokadom traže ispunjavanje zahtjeva koje su uputili vlastima, te predstavnici brojnih novinarskih organizacija i radakcija iz cijele Europe.

Dolaze i kolege bjeloruski novinari koji rade u egzilu, a u dijelu programa u kojem će se prikazivati niz zanimljivih filmova o novinarima i novinarstvu bit će prikazan film Pod sivim nebom o antirežimskoj novinarki Aliaksandri Vaitsekhovich koja je uhićena zbog livestreaminga nasilnog slamanja prosvjeda protiv bjeloruskih izbora. Na Festival Voices u Zagreb dolazi redateljica filma Mara Tamkovich.

U subotu u 19 i 30 u dvorani Gorgona u izvedbi malteških glumaca može se pogledati predstava They blew her up koja se bavi atentatom na novinarku Daphne Caruana Galizia. Na Voices dolazi Herman Grech jedan je od najuglednijih malteških novinara i urednika. Glavni je urednik časopisa Times of Malta i istaknuti borac za ljudska prava i govor mržnje. Herman je uključen u maltešku kazališnu scenu gotovo 30 godina i nakon ubojstva Daphne Caruana Galizie, razgovarao je s nekima od glavnih ljudi koji su umiješani kako bi ušao ravno u srž slučaja. Rezultat je ovo zadivljujuće djelo fikcije, temeljeno na dramatičnom sudskom slučaju i intervjuima. Ulaz na predstavu je besplatan, a Herman dostupan za intervje.

Oteli su ga islamisti

O sigurnosti novinara u Zagrebu će govoriti novinar Marc Marginedas izvjestitelj El Periódica koji je pratio građanski rat u Alžiru, izvještavao je o ratovima u Iraku i Afganistanu, Arapskom proljeću u Tunisu i Libiji te sukobu u Siriji koji je uslijedio. Godine 2013. otela ga je Islamska država i izdržao je u zatočeništvu šest mjeseci. Nakon puštanja na slobodu vratio se u Rusiju sve do ruske invazije na Ukrajinu.

Još jedan kolega s bogatim iskustvom dolazi u Zagreb - Mortaza Behboudi francusko-afganistanska ratni reporter i nagrađivani novinar. 7. siječnja 2023., dok je bio na zadatku u Afganistanu, uhitila ga je talibanska obavještajna služba. Nakon deset mjeseci zatočeništva pušten je na slobodu 18. listopada 2023. Tijekom zatočeništva, u travnju 2023., Međunarodna udruga novinarskih klubova dodijelila mu je nagradu za slobodu izražavanja, zajedno s poljskim novinarom Andrzejem Poczobutom.

Godine 2022. bio je jedini europski novinar koji je otišao na tajni zadatak u Iran kako bi pratio pokret Žene, život, sloboda.

Stuart Goldsmith Stuart nagrađivani komičar čiji je podcast 'Comedian's Comedian' imao je više od 25 milijuna preuzimanja na Voices dolazi s novom komedijom o klimatskoj krizi 'Spoilers', koja je bila jedna od 50 najbolje recenziranih stand-up emisija na Edinburgh Fringeu.

Posjećivali su bordele radi reportaže

Kolege fotografi Louise Herrche Serup i Sarah Hartvigsen Juncker iz Danske predstavit će You Still Don't Know My Name, istraživački projekt koji dokumentira seksualne radnice migrantice u Danskoj. Tijekom projekta posjećivali su bordele te intervjuirali i fotografirali žene koje tamo rade. Izložba se sastoji od velikog broja portreta i slike mjesta gdje žene rade zajedno s citatima i svjedočanstvima. Kolege će biti na raspolaganju za vodstvo kroz izložbu tijekom dva dana festivala.

Barbara Matejčić predstavit će svoj nagrađivani projekt 'Uzrok smrti: Granica'. Sudionici će zajedno poslušati uzbudljiv radijski dokumentarac koji prepričava duboko ljudske priče pojedinaca čiji su životi tragično završili na migrantskim rutama.

Na Festivalu će sudjelovati brojni predstavnici hrvatskih medija, medijski stručnjaci, te novinari/ke i medijski stručnjaci iz cijele Europe i otvorit će niz rasprava o stanju i pritiscima na novinare na ovom području, a posebno mjesto imaju studenti i studentice novinarstva koji će biti gosti panela, predstaviti svoj rad i moderirati neke od razgovora. Na Festivalu će sudjelovati i stučnjaci medijske pismenosti, učitelji i učenici srednjih škola.

Ulaz na festival je besplatan. Besplatne su i brojne radionice na koje se možete prijaviti.

Više informacija o programu, govornicima i posebnim događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala: voicesfestival.eu.