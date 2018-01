'Tražimo prijem kod premijera, spremni smo i na prosvjede...'

Predstavnici Stožera za obranu Rafinerije nafte Sisak i očuvanje radnih mjesta u ponedjeljak su zatražili da ih u utorak ujutro hitno primi premijer Andrej Plenković, a Vladi su predložili da stavi moratorij "na sve odluke koje promovira MOL uništavajući Inu" do okončanja pregovora Vlade s MOL-om oko otkupa Ininih dionica.

"Namjera nam je da premijera Plenkovića obavijestimo o stvarnom stanju u Rafineriji nafte Sisak, o tome što postrojenje FCC znači za rafineriju te oko stanja u Ini. Nama je naprosto nevjerojatno da dok se vode pregovori MOL čini jednu ovakvu zločestu gestu i gasi srce jedne rafinerije.. To je isto kao da kupujete auto, a prodavač se s vama dogovara koje će vam vitalne dijelove poskidati", izjavio je nakon sastanka Stožera njegov glasnogovornik Predrag Sekulić.

Izrazio je nadu da će se u razgovore s premijerom uključiti i hrvatski članovi uprave Ine, ali s predstavnicima MOL-a, kako je dodao, više se nema što razgovarati.

Istaknuo je kako nije u pitanju samo Rafinerija Sisak, nego i drugi dijelovi Ine, naglasivši da dođe li opet do prosvjeda, u njih neće kao do sada biti uključeno nekoliko stotina, nego nekoliko tisuća ljudi.

Osim sindikata, u Stožeru su i predstavnici rafinerijske Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata, koja ima oko 600 članova, a predsjednik udruge Ibrahim Novljaković je ustvrdio kako su upravo onih 40 radnika koji se smatraju viškom hrvatski branitelji.

"Ne radi se ovdje samo o 40 ljudi, nego o postrojenju FCC koji za rafineriju predstavlja srce, to je kao da čovjeku izvadite srce i kažete sad će on dalje živjeti, ali neće živjeti. Tu je riječ o 600 radnika rafinerije, oko 200 radnika STSI-ja i zaposlenika svih drugih uslužnih djelatnosti", poručio je Novljaković.

Istaknuo je kako se radi o sudbini grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, ali i energetske stabilnosti Hrvatske. "Mi sigurno nećemo dozvoliti da to ide na ovaj način kako si je to netko zamislio i spremni smo na sve oblike akcija. Dosad su to bili mirni prosvjedi, a o drugim oblicima ćemo odlučiti nakon razgovora s premijerom Plenkovićem. Ujedno zahvaljujemo na dosadašnjem razumijevanju svih premijera i predsjednika, a posebno predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, pa vjerujem da suradnja niti ubuduće neće izostati", rekao je Novljaković.