Devastaciji obale i prisvajanju pomorskog dobra očito se još ne nazire kraj. Osim što devastiraju obalu time se redovite pohvale i na stranicama za iznajmljivanje apartmana i vila. Postavlja se pitanje gdje su institucije i što rade po tom pitanju.

Jedan od takvih objekata, na koje su nas upozorili građani je Villa Kati u Visu, koja se uredno iznajmljuje na cijelom nizu oglašivačkih platformi za najam luksuznih nekretnina. Vila se nalazi u Visu, na adresi ulica Vladimira Nazora 47, a zanimljivo je da se jedini javno dostupan broj telefona povezan s ovom adresom nalazi u Nizozemskoj piše Morski.hr.

Tjedni najam u špici sezone doseže 10.500 eura, što uz luksuzno uređenje i ponudu ne bi bio apsolutno nikakav problem. Problem nastaje u tome da terasa doslovno završava u moru, a sve to se bez ikakvih problem oglašava klijentima na web stranici.

- Čitava vila potpuno je obnovljena u 2017. Ukupno, vila ima 9 prostranih i klimatiziranih dvokrevetnih spavaćih soba s prekrasnim pogledom na more, 7 kupaonica i može primiti do 18 gostiju. Svaka jedinica ima veliku terasu s panoramskim pogledom na more idealnu za uživanje u sunčanju i blagovanju, dok najveća terasa ima izravan ulaz u more i mogućnost veza za dvije jahte - piše na jednoj od stranica koja oglašava najam ove vile.

No, osim svega toga moglo se primijetiti kako se isti objekt oglašava pod dva imena; Seafront Villa KATI i Villa Sunset Water piše Morski.hr.

Vlasnik sudeći prema web stranici je izvjesni Damiano koji vilu opisuje kao jedinstvenu i smještenu na samoj obali, obloženu bračkim kamenom. Naime, u opisu je naveo kako se kuća obložena istom vrstom kamena kao i Bijela kuća u Washingtonu.

- Četiri kata Vile potpuno su obnovljena i obnovljena 2017. godine nakon izgradnje 2000. Postoje 4 izvrsna apartmana integrirana u jednu Vilu, zadržavajući privatnost svakog dijela. Svaka spavaća soba ima prekrasan pogled na more, a svaki apartman ima veliku terasu s pogledom na more za uživanje u sunčanju i objedovanju na otvorenom. Potpuno opremljeni apartmani s udobnim krevetima i klimom poslužit će vam kao privremeni dom u srcu antičkog dijela Visa. Vila Sunset Water ima 540 m² prekrasnog unutarnjeg prostora i 310 m² terasa s pogledom na more, uključujući 225 m² privatne terase / plaže koja se proteže sve do mora omogućavajući izravan ulaz u more preko stepenica za plivanje i mogućnost do vezova za dvije jahte - opisuje Damian.

Jedna od zabluda koja se stavlja pred goste je "privatna plaža" koja prema zakonima Republike Hrvatske ne postoji.