Evo zašto je podmornica Titan implodirala u moru: U strašnoj tragediji poginulo petero ljudi

Piše Ivan Jukić,
Foto: Paul Daly

Podmornica Titan implodirala zbog lošeg dizajna! NTSB otkrio kritične greške i propuste u testiranju. Tragedija bila potpuno sprječiva, kažu stručnjaci...

Podmornica Titan tvrtke OceanGate, koja se u lipnju 2023. implodirala tijekom ronjenja prema olupini Titanika, uništena je zbog lošeg inženjerskog dizajna i propusta u testiranju, pokazalo je službeno izvješće američkog Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB).

U nesreći je poginulo svih pet osoba, uključujući izvršnog direktora OceanGatea Stocktona Rusha, koji je i sam upravljao plovilom tijekom kobnog zarona.

Prema nalazima NTSB-a, inženjerski proces iza konstrukcije Titana bio je “neadekvatan”, što je rezultiralo strukturnim greškama zbog kojih podmornica nije ispunjavala osnovne standarde čvrstoće i izdržljivosti.

Izvješće navodi da tvrtka nije provela odgovarajuća ispitivanja, pa nije znala stvarnu granicu izdržljivosti plovila. Također, Titan je već bio oštećen i trebao je biti povučen iz uporabe prije posljednjeg zarona.

Titan je nestao u sjevernom Atlantiku, dok je pokušavao zaroniti do olupine slavnog Titanika, koja se nalazi oko 600 kilometara od obale kanadske pokrajine Newfoundland i Labradora.

Američka obalna straža već je u kolovozu objavila oštru analizu koja je zaključila da je tragedija bila “potpuno sprječiva”, optuživši OceanGate za “kritično pogrešne sigurnosne prakse”.

Na brodu su uz Rusha bili i poznati francuski istraživač dubokog mora Paul-Henri Nargeolet, britanski poduzetnik Hamish Harding te pakistanski milijarder Shahzada Dawood i njegov 19-godišnji sin Suleman. Svaki je putnik za sudjelovanje u ekspediciji platio 250.000 dolara.

