Novo lice HDZ-a i novi program: 'Mi smo moderna i suverena stranka koja poštuje druge'

HDZ je za članove Predsjedništva izabrao deset ljudi koje je već ranije odredio vrh stranke. Osim ljudi iza kojih je stao Andrej Plenković nitko se drugi nije ni kandidirao. Popunjen je i Nacionalni odbor, a HDZ je usvojio novi program. Na stranačkom saboru nije se mogla čuti ni riječ kritike ili različitog mišljenja u odnosu na aktualno vodstvo. Iako je bio pozvan na saboru se nije pojavio bivši predsjednik Tomislav Karamarko. A aktualni šef stranke Andrej Plenković i ovu je priliku iskoristio za samohvalu, no bilo je tu i brojnih zahvala upućenih prvo prvom predsjedniku Franji Tuđmanu preko ministara pa sve do članova na "svakodnevnom požrtvovnom radu na dobrobiti Hrvatske u svakoj općini, gradu i županiji". Osvrnuo se na sve izazove u posljednje četiri godine od pandemije koronavirusa, potresa u Zagrebu i Banovini, pa do rata u Ukrajini. Među ostalim poslao je poruku Srbiji, nakon optužnice protiv četiri vojna pilota, kako Hrvatska stoji uz svoje heroje te da neće prihvatiti procesuiranje hrvatske branitelje.

Govorio je i o financijskom stanju u stranci napominjući da su od minusa u iznosu od 17 milijuna kuna, koji su imali u ljeto 2016. godine te u međuvremenu plaćenu kaznu od 14,2 milijuna kuna, danas bez kune duga, neplaćenih računa i da nemaju ni jedne pozajmice ni kredita. Govorio je o rastu plaća, mirovina, kako su riješili krizu u Agrokoru, Petrokemiji, Đuri Đakoviću, rješavaju štete od potresa, ali i da su donijeli antiinflacijski paket uslijed energetske krize te da od iduće godine stupa na snagu i reforma obiteljskih mirovina, uz porast onih minimalnih.

- Ojačat ćemo suverenost države, samodostatnost u proizvodnji hrane. Vodit ćemo računa da svaki hrvatski dom ima grijanje, tople vode, struje, da naši ljudi, bez obzira kako će se odvijati krize, mogu točiti gorivo u svoja vozila - poručio je.

Najavio je osnaživanje države, tako da sve institucije funkcioniraju bolje i transparentnije te da budu "predvodnici u borbi protiv korupcije". U programu novost je da osim obitelji koju smatraju temeljnom vrijednosti HDZ poštuje "sve zajednice obiteljskog života"

- Mi smo moderna, suvremena stranka, koja poštuje druge - rekao je Plenković, a govor mu je prekinut pljeskom.

Stranka je, kazao je Plenković, nerijetko žrtva brutalnih napada i etiketa, od ljevice koja tvrdi da su korumpirani lopovi dok im se iz desnog spektra lijepi etiketa izdajnika. Pozvao je HDZ-ovce da odbiju te etikete i snažno se bore protiv toga. Pozvao ih je da budu vidljivi, a očekuje političku borbenost, angažman, ali i da vode računa o političkom integritetu. Naime, sa stranačkog sabora najavljeno je i kako će izraditi posebni Etički kodeks. kojim planiraju još više podići svijest o važnosti integriteta i transparentnosti u obavljanju stranačkih dužnosti. Većina delegata nakon što je odradila svoju dužnost i glasača, svratili su na zakusku te nakon toga nestali iz dvorane.

