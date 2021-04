Proljeće nikako da počne pa nas tako ponovno ovog vikenda očekuje novo pogoršanje vremena, prenosi HRT.

U cijeloj će zemlji prevladavati promjenjivo vrijeme, a bit će hladnije nego prethodnih nekoliko dana. Puhat će umjeren do jak vjetar, a ponegdje će biti i kiše.

Subota oblačna i vjetrovita, bit će i kiše

Prema prognozi DHMZ-a, u subotu nas očekuje umjereno i pretežno oblačno, u drugom dijelu dana na južnom Jadranu i u unutrašnjosti ponegdje malo kiše, najčešće noću.

U višem gorju mjestimice je moguća slaba susnježica i snijeg. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, u gorju s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 16°C.

Slavoniju, Baranju i Srijem obilježit će oblaci, uz povećanu vjerojatnost za mjestimičnu kišu u večernjim i noćnim satima, posebice na krajnjem istoku. Puhat će ponegdje umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka bit će između 0 i 3°C, sredinom dana oko 10°C.

U središnjoj će Hrvatskoj također prevladavati oblačno, uz podjednaku temperaturu kao na istoku. Samo je mjestimice moguće vrlo malo kiše. Pritom relativno vjetrovito, uz umjeren, na udare ponegdje moguće i jak sjeveroistočnjak.

Sjeveroistočni vjetar puhat će i u Gorskome kotaru i Lici. Na sjevernom pak Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, uglavnom podno Velebita, s olujnim udarima. Uz zapadnu obalu Istre u drugom dijelu dana sjeverozapadnjak. Na obali i otocima promjenjivo te većinom bez oborina, a u gorju oblačno, ponegdje uz vrlo malo kiše, u višim predjelima susnježice i snijega. Dnevna temperatura od 11 do 14°C, u gorskoj Hrvatskoj između 5 i 9°C.

U Dalmaciji sunčanih razdoblja može biti uglavnom na sjeveru, a prema jugu te u unutrašnjosti moguće je malo kiše. Puhat će umjerena bura, uglavnom noću i ujutro te ponovno navečer mjestimice i jaka s olujnim udarima. Sredinom dana i popodne okrenut će prolazno na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 12 do 16°C.

Podjednako razmjerno hladno za sredinu travnja bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će subota biti uglavnom oblačna, ponegdje uz kišu, i to prema kraju dana. Tijekom noći i jutra te ponovno navečer bura, a danju sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni, pa će more biti malo do umjereno valovito.

U nedjelju i dalje promjenjivo, moguć i snijeg

Idućih dana na kopnu povremena kiša, uz pretežno oblačnu nedjelju u višim predjelima i susnježica i snijeg. Pritom dnevna temperatura u nedjelju malo niža nego u petak i subotu, a od utorka će znatnije porasti.

I na Jadranu promjenjivo, s mjestimičnom kišom posebice u utorak, a na sjevernom Jadranu i prije toga. Bura će oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a, kao i na kopnu, početkom novog tjedna postupno toplije.