Danas i sutra nagla promjena vremena, obucite se dobro jer ovo proljeće je varljivo.

U gorju će većinom padati snijeg, koji je moguć i ponegdje u nizinama, prognozira za HRT Tomislava Hojsak iz DHMZ-a.

Puhati će sjeverni vjetar, na Jadranu buru, pa će i zahladnjeti. Uz stabilizaciju atmosfere padaline će prestati, naoblaka se raskinuti i temperatura početi rasti. No sredinom sljedećega tjedna jutra će mjestimice na kopnu opet biti hladna.

Na istoku Hrvatske jutro će biti sunčaniji dio nedjelje. Popodne prolazno povećana naoblaka uz vrlo malu vjerojatnost za poneku kap kiše. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 5 °C, a dnevna od 17 do 19 °C.

Umjereno do pretežno oblačno u središnjoj Hrvatskoj. Kraća sunčana razdoblja najvjerojatnija su popodne. Mjestimice može pasti poneka kap kiše, osobito na jugu Hrvatske. Puhat će umjeren, na sjeveru prolazno i jak jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevna od 15 do 17 °C.

Oblačno, povremeno s malo kiše na zapadu, a popodne na obali može biti i sunca. Na sjevernom Jadranu puhat će umjereno i jako jugo, u gorju jugozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Jutarnja temperatura oko 4 °C u gorju, na moru od 7 do 12 °C. Dnevna između 12 i 15 °C.

I u Dalmaciji oblačnije nego proteklih dana iako i dalje uz kraća sunčana razdoblja. Na sjevernom dijelu može pasti i malo kiše. Puhat će umjereno i jako jugo pa će more biti umjereno valovito i valovito. Ujutro od 9 do 12 °C, u unutrašnjosti između 2 i 6, a dnevna temperatura od 15 do 17 °C.

Na jugu Hrvatske prijepodne sunčanije, a popodne više oblaka. Puhat će umjereno, prema otvorenome i jako jugo uz umjereno valovito more. Jutarnja temperatura oko 10 °C, a dnevna od 15 do 18 °C.

Novi tjedan donosi još veća zahlađenja

U Unutrašnjosti još će puhati jugozapadnjak u ponedjeljak, donoseći promjenjivu naoblaku, malo kiše i još toplije vrijeme. U utorak jače naoblačenje s kišom, u gorju i snijegom, a uz osjetan pad temperature snijega može biti i u nizinama. Zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. U srijedu smirivanje, potkraj dana i kidanje naoblake, na istoku još uz oborine.

Drugi dio tjedna bit će hladniji.

Na Jadranu u ponedjeljak promjenjivo s kišom većinom na sjeveru. U utorak oblačnije uz čestu kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji mogu biti posebno izraženi na sjeveru. Umjereno i jako jugo, ponegdje i olujno, u utorak će okrenuti na buru, najprije na sjeveru te će se do kraja dana proširiti duž obale.