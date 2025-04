Novo suđenje Harveyju Weinsteinu: 'Odlučivao je tko će uspjeti, a tko ne u Hollywoodu'

Filmskom producentu Harveyju Weinsteinu počelo je novo suđenje za silovanje i seksualni napad započelo je jučer na sudu na Manhattanu, a tužiteljstvo i obrana iznijeli su potpuno različite verzije slučaja, piše Reuters.

Tužiteljica Shannon Lucey optužila je Weinsteina da je koristio svoju moć u filmskoj industriji kako bi seksualno zlostavljao žene i potom ih ušutkavao prijetnjama njihovim karijerama.

- On je odlučivao tko će uspjeti, a tko neće u Hollywoodu. On je imao svu moć, one nisu imale ništa - rekla je Lucey poroti.

Tužitelji su ga prikazali kao predatora koji je ženama obećavao napredak u karijeri, namamljivao ih u hotelske sobe i privatne apartmane, gdje ih je potom zlostavljao i nad njima dominirao.

Weinsteinov odvjetnik Arthur Aidala pak odbacuje takvu karakterizaciju, navodeći da je producent imao "obostrano korisne" odnose s optužiteljicama, što je, prema njegovim riječima, rezultiralo time da je on gubio audicije i druge prilike u industriji zabave.

- Brzo su shvatile: Harvey Weinstein ima ključ sobe u koju svi žele ući - rekao je Aidala u uvodnom izlaganju, misleći na mogućnost napredovanja u karijeri.

Weinstein (73) izjasnio se da nije kriv po dvije točke za kazneno djelo seksualnog čina prvog stupnja i jednoj točki za silovanje trećeg stupnja. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu višedesetljetna zatvorska kazna.