Novozelandske vlasti očajnički traže kandidate za posao iz snova: Evo o čemu se radi...

Raspisan je natječaj za posao nadlijetanja helikopterom novozelandskih protranstava u potrazi za ugroženim jedinkama ptice kiwi, pa iako se čini da je to posao iz snova vlasti očajnički traže kandidate.

Ministarstvo za očuvanje okoliša u gradiću Haast na zapadnoj strani nacionalnog parka Mont Aspiring do sada je primilo samo tri kandidature za posao nadzora bioraznolikosti, izjavio je voditelj Wayne Costello.

"Glavni je cilj voditi ekipu zaduženu za spas vrste kiwi koja je najrjeđa na Novom Zelandu, a to je Haast tokoeka", objašnjava Costello.

U opisu posla kandidata stoji da treba pretraživati spektakularne krajobraze i brinuti se za populaciju ptice kiwi - novozelandske ptice koja ne umije letjeti.

"Zapadna obala je san snova za ljubitelje prirode", ističe Costello.

Ipak priznaje da mnogim kandidatima nije dovoljna "izvanredna ljepota" impozantnih planina oko Haasta i u cijeloj regiji.

"To je područje izolirano", priznaje. Do najbližeg supermarketa treba voziti dva sata, a do bolnice četiri sata automobilom.

Osim toga i sam kiwi plašljiva je i "vrlo nervozna" ptica. Populacija te vrste procjenjuje se na oko 500 jedinki i nije ih lako pronaći.

"Da bi se došlo do nekih mjesta treba ići gliserom, često helikopterom jer to područje dosta je udaljeno i nepristupačno".

No Costello ne gubi nadu unatoč manjku interesa pa će ministarstvo produljiti rok za podnošenje kandidatura za još tri tjedna.

