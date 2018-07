Novu Dječju bolnicu u Blatu će početi graditi sljedeće godine?

Nedovršena Sveučilišna bolnica u Blatu već desetljećima stoji kao ruglo na ulazu u Zagreb, ali kako se čini, već kroz godinu dana trebali bi napokon krenuti radovi na novoj dječjoj bolnici u Blatu. Ministar Milan Kujundžić rekao je za HTV da se neće čekati novac iz EU fondova, što bi trajalo dvije do tri godine, već će ubrzano pokrenuti proceduru da dio novca osiguraju iz proračuna.

- To biti refundirano iz EU fondova kako bi gradnja započela što prije - rekao je Kujundžić dodajući da bolesna djeca ne mogu čekati. Kaže da sada slijedi izrada dokumentacije, pa početak grubih radova. Dječja bolnica gradila bi se na zapadu Sveučilišne i sa otprilike 50.000 kvadrata trostruko bi bila veća od Dječje bolnice u Klaićevoj. Za prvu fazu gradnje trebalo bi otprilike 15 do 17 milijuna eura, a bolnica bi trebala biti gotova za tri do četiri godine.