Novu zvijezdu radikalne ljevice republikanci obožavaju

Američka javnost uskoro će se detaljnije upoznati s imenom Darialize Avile Chevalier. Sve do prošlog tjedna, ova 32-godišnja doktorandica na njujorškom Sveučilištu Columbia - inače Afro-Latinoamerikanka i kći imigranata iz Dominikanske Republike - bila je potpuno nepoznata široj javnosti. Međutim, nakon pobjede na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke održanima 23. lipnja, Chevalier će u studenom gotovo sigurno osigurati mandat u Kongresu SAD-a. Ipak, Avila Chevalier ne pripada glavnoj struji demokrata. Poput svog političkog mentora, karizmatičnog novoga gradonačelnika New Yorka, Zohrana Mamdanija, ona je članica radikalno lijeve organizacije Demokratski socijalisti Amerike (DSA). Chevalier je jedna od ukupno tri radikalna kandidata koje je Mamdani uspješno podržao prošloga tjedna, a koji su pobijedili istaknute članove establišmenta Demokratske stranke. Njihove su pobjede izazvale oprečne reakcije - val entuzijazma, ali i uzbunu unutar stranke. Dok dio demokrata smatra kako je oštar zaokret ulijevo jedini učinkoviti odgovor na Trumpovo doba, brojna umjerenija struja upozorava da bi takav smjer mogao dovesti do propasti na nacionalnoj razini.