Obavijesti

News

Komentari 4
HOROR U SESVETAMA

Nožem ubio polubrata koji je skrbio o njemu: 'U šoku smo, s njim nikad nije bilo problema'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Nožem ubio polubrata koji je skrbio o njemu: 'U šoku smo, s njim nikad nije bilo problema'
storyeditor/2025-12-01/PXL_011225_142756487.jpg | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Kako je priopćila policija, u nedjelju, 30. studenog, između 15 i 16 sati 66-godišnjak je u svojem stanu oštrim predmetom usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji.

Mi smo svi u šoku, šteta. On je uvijek bio prijazan, nikad s njim nije bilo problema. Što se to dogodilo među njima, je li izbila neka svađa, ne znamo, kazali su nam šokirani susjedi 66-godišnjaka koji je u stanu u Sesvetama ubio 85-godišnjeg člana obitelji.

Kako je priopćila policija, u nedjelju, 30. studenog, između 15 i 16 sati 66-godišnjak je u svojem stanu oštrim predmetom usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji.

ZAVRŠILI OČEVID Detalji strave u Sesvetama: Muškarac oštrim predmetnom usmrtio člana obitelji (85)
Detalji strave u Sesvetama: Muškarac oštrim predmetnom usmrtio člana obitelji (85)

- Osumnjičeni je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, obavljen je očevid. U tijeku je kriminalističko istraživanje - izvijestila je policija. Susjedi obitelji kažu da je riječ o polubraći te da je 85-godišnjak bio skrbnik 66-godišnjaku.

- Ubijeni je godinama živio u Švicarskoj, mislim da je tamo imao i obitelj. Vratio se u Hrvatsku nakon smrti majke da bi brinuo o polubratu po majci. Nikad ih nismo čuli da se svađaju ili nešto - kazali su. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025