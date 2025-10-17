Obavijesti

News

Komentari 3
VELIKA IGRA PLUS+

Nuklearni konflikt Ljubljane i Zagreba: Zašto je zaiskrilo zbog drugog bloka elektrane Krško

Piše Denis Romac,
Čitanje članka: 8 min
Nuklearni konflikt Ljubljane i Zagreba: Zašto je zaiskrilo zbog drugog bloka elektrane Krško
Nuklearna elektrana Krško | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

S obzirom na to da je riječ o slovenskom državnom projektu i da “više ne postoji zajednička država”, Slovenija će imati natpolovični udio u budućoj nuklearci, pa makar se radilo i o samo 51 posto, piše novi Express

Hrvatska i Slovenija, nakon gotovo tri desetljeća političkih napetosti, diplomatskog rata, ucjena i blokada, već pola desetljeća uzorno surađuju na svim razinama - političkoj, gospodarskoj, obrambenoj, obavještajnoj, energetskoj, kulturnoj, pograničnoj i svakoj drugoj. Premda je granično pitanje i dalje otvoreno, s obzirom na to Zagreb, za razliku od Ljubljane, i dalje ne priznaje odluku Arbitražnog suda o graničnoj crti, hrvatsko-slovenski odnosi procvjetali su zahvaljujući odluci Ljubljane da suradnju s Hrvatskom više ne uvjetuje hrvatskim priznanjem arbitražne odluke. Dvije susjedne zemlje i njihova vodstva povezuju tijesno prijateljstvo i razumijevanje, snažno povjerenje i zajedništvo u okviru Europske unije i zajedničke regije. Odnos prema Sloveniji jedno je od rijetkih pitanja oko kojega nema nikakve razlike između Banskih dvora i Pantovčaka. Predsjednik Milanović nedavno je Sloveniju nazvao “najboljim hrvatskim susjedom” i “strateškom saveznicom”, naglašavajući tako političku i gospodarsku bliskost te prijateljstvo dviju država i dvaju naroda, dok je premijer Plenković, koji na sastanke Europskog vijeća u Bruxelles često putuje sa slovenskim premijerom Robertom Golobom u hrvatskom ili slovenskom službenom avionu, ovisno o tome koji je avion na raspolaganju, u više navrata Sloveniju opisao kao najboljeg susjeda, prijatelja, partnera i saveznika Hrvatske, naglašavajući izvanredne političke, gospodarske i društvene odnose između dviju zemalja posljednjih godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog
SUSJEDI ZVALI POLICIJU

Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog

Kada je stigla policija na mjesto događaja, nasilnom muškarcu su rekli da ode po osobnu iskaznicu jer mora s njima u postaju. On se tada vratio u kuću i zaključao se. Našli su ga mrtvog
Investitoru će srušiti dozvole za one sunčane elektrane zbog kojih izvlašćuje 400 obitelji?
POBUNA U ZAGORJU

Investitoru će srušiti dozvole za one sunčane elektrane zbog kojih izvlašćuje 400 obitelji?

Ministarstvo graditeljstva je za 24sata potvrdilo da kreće u nadzor zakonitosti izdavanja dozvola koje je dobila tvrtka Dubravka Posavca za elektrana u Zaboku i Pregradi. Bez njih nema izvlaštenja. Imamo detalje
Horor kod Daruvara: Htio ubiti ženu i djecu, policija upala u kuću i pronašla ga mrtvog
DOZNAJEMO

Horor kod Daruvara: Htio ubiti ženu i djecu, policija upala u kuću i pronašla ga mrtvog

Možemo potvrditi da smo zaprimili dojavu u petak oko 9.30 sati. Više informacija će biti dostupno nakon istrage, rekli su nam iz policije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025